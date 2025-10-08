Bihar Sand Mining: बिहार के 300 घाटों में फिर शुरू होगा बालू खनन, सामने आई तारीख

राज्य ब्यूरो, पटना। करीब तीन महीने की रोक के बाद राज्य की नदियों से 16 अक्टूबर से एक बार फिर बालू खनन शुरू होगा। खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस सत्र में करीब तीन सौ घाटों से खनन शुरू होने की संभावना जताई है।

इन घाटों में पीला और सफेद दोनों किस्म के बालू के घाट शामिल हैं। बालू का खनन शुरू होने से पहले अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री पर नजर रखने के लिए विभाग ने सख्त निगरानी के इंतजाम किए हैं। निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन की मदद ली जाएगी।

खान भू-तत्व विभाग की जानकारी के अनुसार 15 जून को नदियों से बालू खनन बंद होने से पहले तक 180 घाटों से बालू खनन हो रहा था। इनमें 18 घाट सफेद बालू के थे।

मानसून अवधि में बालू का खनन बंद रहने के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश पर बचे हुये बालू घाटों की नीलामी सहित पर्यावरणीय मंजूरी लेने संबंधी प्रक्रिया चल रही थी।