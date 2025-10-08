Language
    Bihar Sand Mining: बिहार के 300 घाटों में फिर शुरू होगा बालू खनन, सामने आई तारीख

    By Sunil Raj Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:01 AM (IST)

    बिहार में नदियों से बालू खनन 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा जो लगभग तीन महीने से बंद था। खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस सत्र में लगभग 300 घाटों से खनन शुरू होने की संभावना जताई है जिसमें पीला और सफेद बालू शामिल हैं। अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी सख्त की जाएगी।

    बिहार के 300 घाटों में फिर होगा नदियों से बालू खनन

    राज्य ब्यूरो, पटना। करीब तीन महीने की रोक के बाद राज्य की नदियों से 16 अक्टूबर से एक बार फिर बालू खनन शुरू होगा। खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस सत्र में करीब तीन सौ घाटों से खनन शुरू होने की संभावना जताई है।

    इन घाटों में पीला और सफेद दोनों किस्म के बालू के घाट शामिल हैं। बालू का खनन शुरू होने से पहले अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री पर नजर रखने के लिए विभाग ने सख्त निगरानी के इंतजाम किए हैं। निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन की मदद ली जाएगी।

    खान भू-तत्व विभाग की जानकारी के अनुसार 15 जून को नदियों से बालू खनन बंद होने से पहले तक 180 घाटों से बालू खनन हो रहा था। इनमें 18 घाट सफेद बालू के थे।

    मानसून अवधि में बालू का खनन बंद रहने के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश पर बचे हुये बालू घाटों की नीलामी सहित पर्यावरणीय मंजूरी लेने संबंधी प्रक्रिया चल रही थी।

    ऐसे में राज्य में करीब तीन सौ बालू घाटों से खनन शुरू होने से राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा। विभाग ने वापस खनन की तमाम प्रक्रिया करीब-करीब पूरी कर ली हैं।