Bihar Weather update: बिहार के 12 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, तापमान में भी आएगी गिरावट
पटना और आसपास के इलाकों में मौसम बदल रहा है जिससे सुबह-शाम गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 12 जिलों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश हुई जबकि राजगीर में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के मौसम में बदलाव के साथ अब लोगों को सुबह-शाम गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है।
दिन में धूप खिलने से तापमान में दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात में हल्की ठंड से लोगों को मौसम में बदलाव का अहसास होगा।
बारिश की संभावना
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, उत्तर पूर्व बिहार के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। प्रदेश के 12 जिलों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका एवं जमुई जिले के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
पटना सहित कुछ भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना सहित आसपास इलाकों में मौसम शुष्क बना रहा।
किशनगंज के ठाकुरगंज में सर्वाधिक वर्षा 28.2 मिमी दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि, 34.4 डिग्री सेल्सियस के साथ राजगीर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
प्रमुख शहरों का तापमान
|शहर
|अधिकतम (डिग्री सेल्सियस)
|न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
|पटना
|31.9
|24.7
|गयाजी
|31.6
|24.4
|भागलपुर
|32.0
|24.6
|मुजफ्फरपुर
|29.8
|25.1
मौसम का पूर्वानुमान
|पटना
|तारीख
|अधिकतम
|न्यूनतम
|8 अक्टूबर
|33
|25
|9 अक्टूबर
|33
|25
|मुजफ्फरपुर
|8 अक्टूबर
|30
|25
|9 अक्टूबर
|32
|25
|भागलपुर
|8 अक्टूबर
|32
|25
|9 अक्टूबर
|32
|25
|डिग्री सेल्सियस में
