Bihar Weather update: बिहार के 12 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, तापमान में भी आएगी गिरावट

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के मौसम में बदलाव के साथ अब लोगों को सुबह-शाम गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है।

दिन में धूप खिलने से तापमान में दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात में हल्की ठंड से लोगों को मौसम में बदलाव का अहसास होगा।

बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, उत्तर पूर्व बिहार के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। प्रदेश के 12 जिलों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका एवं जमुई जिले के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।