Bihar Chunav: बाहरी उम्मीदवार के विरोध में कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, बिक्रम में निकाला जन आक्रोश मार्च

बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग को लेकर समाजसेवी ई. बल्ली यादव के नेतृत्व में जन आक्रोश मार्च निकाला गया। नेताओं ने कहा कि बिक्रम पिछले 20 वर्षों से पिछड़ रहा है और स्थानीय नेतृत्व की कमी के कारण इसका विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने बाहरी नेताओं पर बिक्रम को ठगने का आरोप लगाया और स्थानीय प्रतिनिधि को स्वीकार करने की बात कही।

संवाद सूत्र, बिक्रम। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी दलों के नाता अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं | इधर रविवार को बिक्रम विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर समाजसेवी ई बल्ली यादव के नेतृत्व मे असपुरा स्थित हनुमान मंदिर से विभिन्न दलों के स्थानीय नेताओं ने सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जन आक्रोश मार्च निकाली।

हनुमान मन्दिर से पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई मार्च बाजार के चौक चौराहा होते हुए शहीद चौक पहुंची, जहां मार्च में शामिल नेताओं ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया इसके साथ ही मार्च सभा में तब्दील हो गया। मौके पर आयोजित सभा की अध्यक्षता एवं संचालन कांग्रेस नेता मंटू शर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन संयोजक ई बल्ली यादव ने किया। बल्ली यादव ने कहा कि विगत बीस वर्षों से बिक्रम लगातार पिछड़ता जा रहा है, यहां के विकास को लेकर किसी को चिंता नहीं है।

विकास में पिछड़ा बिक्रम उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री खदेरन सिंह, पूर्व विधायक रामनाथ यादव के दौर में हुई बिक्रम की विकास भी अभी अधर में फंसा हुआ है। बिक्रम को अब स्थानीय नेतृत्व की जरूरत है। वहीं राजद नेता ई राघवेंद्र कुमार ने कहा कि बिक्रम से सटे अन्य क्षेत्रों में काफी तेजी से विकास हुआ है लेकिन स्थानीय नेतृत्व के अभाव में बिक्रम पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से समृद्ध बिक्रम की धरती आज स्थानीय नेतृत्व के अभाव में अपना विरासत खोता जा रहा है, इसे बचाने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्थानीय मजबूत नेता को अवसर देने की सख्त जरूरत है।

वहीं कांग्रेस नेता मंटू शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सभी गठबंधन दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दशकों से बिक्रम के स्थानीय नेताओं को नजरंदाज किया जाता रहा है, जिसके कारण आज का बिक्रम बीस साल पहले के बिक्रम से भी पिछड़ा हुआ है।