    Prashant Kishor: 'आप हमारा पोस्टमार्टम करने आ गए...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके का बड़ा बयान

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    राजनीति छोड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने कहा कि हमने बिहार को बदलने की बात कही थी। बिहार में मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। आप तो हमारा पोस्टमार्टम करने आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद मंगलवार को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि वह जन सुराज की हार की जिम्मेदारी लेते हैं। पीके ने यह भी माना कि उनसे बिहार को समझने में चूक हुई है।

    वहीं, इस दौरान जब पत्रकार लगातार उनसे राजनीति छोड़ने पर सवाल पूछने लगे तो प्रशांत किशोर ने कहा, "हमने बिहार को बदलने की बात कही थी। बिहार में मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। आप तो हमारा पोस्टमार्टम करने आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया।"

    'व्यवस्था परिवर्तन की बात छोड़िए...'

    जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "...हमने ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात छोड़िए, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में हमारी भूमिका जरूर बनी है...।"

    प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी कोशिशों में, हमारी सोच में, समझाने में कमी रही होगी जिसके कारण जनता ने हमें नहीं चुना। अगर जनता ने हम पर भरोसा नहीं जताया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये जिम्मेदारी 100% अपने ऊपर लेता हूं कि जिस प्रयास के लिए हम जुड़े थे जिस प्रयास को करना चाहते थे उसपर जनता का विश्वास नहीं जीत पाया..."

    राजनीति छोड़ेंगे प्रशांत किशोर?

    राजनीति छोड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश सरकार चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार डेढ़ करोड़ लोगों को दो-दो लाख रुपये दे, तो मैं राजनीति जरूर छोड़ दूंगा।

    प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगर नीतीश सरकार महिलाओं को 10-10 हजार रुपये नहीं देती, तो जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाती।

