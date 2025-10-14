Bihar Politics: प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, जसुपा ने इस सीट से भी उतार दिया प्रत्याशी

राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी (जसुपा) के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक समय इसकी बड़ी तेज चर्चा चली कि वे राघोपुर या करगहर से प्रत्याशी हो सकते हैं। उन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जसुपा के प्रत्याशी तय हो जाने के बाद वैसे कयास पर स्थायी रूप से विराम लग गया है।

मंगलवार को प्रशांत किशोर ने चंचल प्रसाद को राघोपुर का सिंबल भी थमा दिया। करगहर में भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडेय को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। बड़े व्यवसायी चंचल जदयू के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं।