Bihar Election 2025: लोकसभा चुनाव से लंबा रहा PM मोदी का रोड शो, पटना से 14 विधानसभा सीटों को साधा
पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लोकसभा चुनाव से भी लंबा रहा, जिससे 14 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया गया। यह रोड शो दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक हुआ, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नारों के साथ माहौल उत्सवमय रहा। एनडीए ने इस रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रविवार को हुआ रोड शो अब तक का सबसे लंबा चुनावी रोड शो है। इसके पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 2.5 किलोमीटर का रोड शो किया था।
इस बार विधानसभा चुनाव में रोड शो की दूरी 2.8 किलोमीटर रही। इस चुनाव में उनका यह पहला रोड शो है, जिसकी शुरुआत दिनकर गोलंबर से हुई, जबकि समापन उद्योग भवन के पास हुआ।
लोकसभा चुनाव के समय 2024 में 12 मई को प्रधानमंत्री ने पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक रोड शो किया था। उनका सबसे लंबा करीब पांच किलोमीटर का रोड शो 29 मई 2025 को हुआ।
यह रोड शो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वीरचंद पटेल पथ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पांच किलोमीटर तक का था। उस दौरान उन्होंने नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के साथ कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी थी।
तीसरे रोड शो से 14 विधानसभा सीटों को साधा
पटना में प्रधानमंत्री का यह तीसरा रोड शो है, जिससे उन्होंने जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया है। हालांकि, उनके साथ रथ में पटना साहिब, कुम्हरार, दानापुर, दीघा, फुलवारी व बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के ही प्रत्याशी सवार हुए, लेकिन इसका प्रभाव सभी सीटों पर पड़ना तय है।
विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पूर्व इस रोड शो से एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। अपराह्न तीन बजे से दिनकर गोलंबर से लेकर हरिमंदिर साहिब तक हजारों महिला-पुरुष सड़क के दोनों ओर जमा हो गए थे। इस दौरान सांस्कृतिक रंग और जनसहभागिता का सुंदर संगम दिख रहा था।
जगह-जगह फूलों की वर्षा, सामा-चकेवा नृत्य और लोकगीतों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। महिलाएं और युवा दोनों ही हाथों में झंडे लिए मोदी-जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। यह स्थिति तब थी, जब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण बहुत से लोग सड़क किनारे तक नहीं पहुंच सके।
हालांकि, इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। बहुत से लोग कई किलोमीटर पैदल चल कर पहुंचे थे। पूरे रूट पर हर ओर सिर्फ मोदी-मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी।
