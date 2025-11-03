Language
    PM ने तख्त श्री हरिमंदिर में कटाई रसीद, रुमाला व कड़ाह प्रसाद चढ़ाकर झुकाया शीश; लगे जय श्री राम के नारे

    By Anil Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:42 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका। उन्होंने गुरुघर में रुमाला और कड़ाह प्रसाद चढ़ाया। प्रबंधक समिति ने उन्हें सम्मानित किया और गुरुओं के शस्त्रों के दर्शन कराए। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह था और उन्होंने 'जय श्री राम' के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने संगतों का अभिवादन किया।

    तख्त श्री हरिमंदिर में PM मोदी

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 माह में दूसरी बार रविवार की शाम 6:54 बजे तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचे और दरबार साहिब में शीश नवाया। तख्त साहिब में प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उनका स्वागत किया।

    प्रबंधक समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पहले प्रधानमंत्री ने नौंवे गुरु श्री तेग बहादुर की 350 वीं बलिदान यात्रा को समर्पित जागृति यात्रा के बारे में जानकारी ली और आगे की तैयारी के संबंध में पूछा। उसके बाद प्रसाद गुरुघर में स्वयं 200 रुपये की रसीद कटाई और कड़ाह प्रसाद व रूमाला लेकर गुरुघर में चढ़ाया और मत्था टेक गुरुघर का आशीष लिया।

    दरबार साहिब में जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह ने पीएम को सिरोपा देकर सम्मानित किया। अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी भाई दिलीप सिंह व गुरदयाल सिंह ने पीएम को शस्त्रों तथा नौंवे व दसवें गुरु के खड़ाऊ के दर्शन कराए। पीएम ने अमृत जल पीने के बाद परिक्रमा की और गुरु महाराज के वस्त्र के दर्शन किए।

    प्रधानमंत्री ने दीवान हाल के पीछे गुंबद में शनिवार से सुशोभित जोड़ा साहिब के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जोड़ा साहिब के बारे में जानकारी दी। फिर पीएम ने कड़ाह प्रसाद ग्रहण किया और जन्म स्थान के निशान साहिब में मत्था टेक परिक्रमा की।

    दरबार में बैठे संगत पीएम मोदी की एक झलक पाने को आतुर दिखे। लौटने के क्रम में पीएम ने संगतों का अभिवादन स्वीकार किया। बच्चों व संगतों ने जयकारे लगाए। पीएम ने मुस्कुराते हुए बच्चों से हाथ मिलाया और उन्हें आशीष दिया।

    प्रधानमंत्री की नजर पड़ते ही जय श्री राम के नारे लगे 

    तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के आगमन को लेकर रविवार की शाम चार बजे से ही लोगों की भीड़ बैरीकेडिंग के पीछे अपनी जगह लेकर खड़ी थी। महिला-पुरुष, युवा, बच्चे सभी मोबाइल लेकर तैयार थे।

    तैनात सुरक्षा कर्मी इतने चौकन्ने थे कि लोगों की हर एक हरकत पर बाज जैसी नजर थी। लोगों में प्रधानमंत्री को एक झलक देखने का उत्साह चरम पर दिखा। शाम 6:54 बजे प्रधानमंत्री की कार ने गुरुद्वारा में प्रवेश किया। मोबाइल का फ्लश चमकने लगा।

    दरबार साहिब में मत्था टेकने के करीब 20 मिनट बाद शाम 7:16 बजे गुरुद्वारा से पीएम का काफिला निकला। जगमगाती रोशनी वाली काली कार में अगली सीट पर बैठे प्रधानमंत्री हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन कर रहे थे। बैरीकेडिंग के पीछे खड़े लोग बोल पड़े। वो देखो प्रधानमंत्रीजी....।

    फिर जय श्रीराम के नारे से अशोक राजपथ और कंगन घाट मार्ग गूंज गया। नरेन्द्र मोदी की कार के आगे निकलते ही एक युवक द्वारा ली गई प्रधानमंत्री की साफ तस्वीर को सुरक्षा में तैनात जवान से लेकर आम आदमी तक अपने मोबाइल पर शेयर करते देखे गए।

    उन्होंने कहा कि हमारे लिए रविवार यादगार बन गया। खुली आंखों से मैंने भारत के उस प्रधानमंत्री को देखा जिसने हम भारतियों का सीना विश्व में गर्व से ऊंचा किया है। खाली सड़क पर भीड़ उमड़ चुकी थी।

     नरेन्द्र मोदी को पुस्तक व शाल भेंट की गई

    तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के अति विशिष्ट कक्ष में प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने गोल्ड प्लेटेड दशमेश गुरु की तस्वीर व पुस्तक, वरीय उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह लख्खा ने श्री साहिब तथा कनीय उपाध्यक्ष गुरुविंदर सिंह ने पुस्तक व शाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेंट किए।

    इस दौरान प्रबंधक समिति के महासचिव इंद्रजीत सिंह, सदस्य हरपाल सिंह जौहल, पटना साहिब के एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा, जसवीर सिंह धाम, हरनेक सिंह धाम, सुमित सिंह कलशी समेत अन्य थे। तख्त साहिब पहुंचने व निकलने के दौरान अशोक राजपथ से लेकर कंगन घाट तक बैरिकेडिंग के पीछे खड़े लोगों ने ‘जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल’ के नारे लगे।