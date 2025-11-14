Phulwari Vidhan Sabha Chunav Result: फुलवारी में मजबूत JDU को हरा पाएगी BJP? इन उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर
Phulwari Vidhan Sabha Chunav Result: फुलवारी विधानसभा सीट पटना जिले में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर सीपीआई(एमएल) के गोपाल रविदास, एएपी के अरुण कुमार रजक और जेएसपी के शशिकांत प्रसाद के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। राजद ने यहां चार बार जीत हासिल की है, और श्याम रजक छह बार विधायक रहे हैं, जो अब राजद में वापस आ गए हैं। 2020 में गोपाल रविदास ने जीत दर्ज की थी।
डिजिटल डेस्क, फुलवारी (पटना)। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार के पटना जिले में स्थित फुलवारी विधानसभा क्षेत्र भी पाटलिपुत्र लोकसभा का हिस्सा है। यह सीट अनुसूचित जाति(एससी) के लिए आरक्षित है।
इस क्षेत्र की स्थापना साल 1977 में हुई थी और अब तक यहां कुल 12 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस बार सीपीआई(एमएल) से गोपाल रविदास, एएपी से अरुण कुमार रजक और JSP से शशीकांत प्रसाद के बीच तगडा मुकाबला मिलने की उम्मीदें है।
Phulwari Vidhan Sabha Chunav Result: किसकी बनेगी सरकार?
दरअसल, फुलवारी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने चार बार, कांग्रेस ने तीन बार और जनता दल ने दो बार जीत हासिल की है। इसके अलावा जनता पार्टी, जनता दल और भाकपा को भी एक-एक जीत मुली है। इस सीट से सबसे ज्यादा बार नेता श्याम रजक सबसे ज्यादा बार जीते हैं, जो 6 बार विधायक रह चुके हैं।
सबसे ज्यादा तीन बार वह राजद की तरफ से जीते, जबकि दो बार जदयू और एक बार जनता दल की ओर से जीते। अब वह राजद में लौट चुके और इस बार इस सीट के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इससे पहले 2020 में गोपाल रविदास ने जीत हासिल की थी।
|क्रम
|
उम्मीदवार का नाम
|पार्टी का नाम
|1.
|शशि कांत प्रसाद
|जेएसपी (JSP)
|2.
|अरुण कुमार राजक
|आम आदमी पार्टी (AAP)
|3.
|श्याम राजक
|जनता दल (यूनाइटेड) (JDU)
|4.
|सुनील पासवान
|राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP)
|5.
|युवराज कुमार
|सोशलिस्ट मंथन पार्टी (SMP)
|6.
|गोपाल रवि दास
|भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) [CPI(ML)(L))
|7.
|महेश पासवान
|बीएलसीपी (BLCP)
|8.
|श्री राज पासवान
|पीबीपी (PBP)
|9.
|मुकेश कुमार
|आरआरपीपी (RRPP)
|10.
|अनिल दास
|निर्दलीय (IND)
|11.
|पूजा कुमारी
|निर्दलीय (IND)
|12.
|सुकैश कुमार
|निर्दलीय (IND)
