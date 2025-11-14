Phulwari Vidhan Sabha Chunav Result: फुलवारी में मजबूत JDU को हरा पाएगी BJP? इन उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर

डिजिटल डेस्क, फुलवारी (पटना)। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार के पटना जिले में स्थित फुलवारी विधानसभा क्षेत्र भी पाटलिपुत्र लोकसभा का हिस्सा है। यह सीट अनुसूचित जाति(एससी) के लिए आरक्षित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस क्षेत्र की स्थापना साल 1977 में हुई थी और अब तक यहां कुल 12 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस बार सीपीआई(एमएल) से गोपाल रविदास, एएपी से अरुण कुमार रजक और JSP से शशीकांत प्रसाद के बीच तगडा मुकाबला मिलने की उम्मीदें है।

Phulwari Vidhan Sabha Chunav Result: किसकी बनेगी सरकार? दरअसल, फुलवारी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने चार बार, कांग्रेस ने तीन बार और जनता दल ने दो बार जीत हासिल की है। इसके अलावा जनता पार्टी, जनता दल और भाकपा को भी एक-एक जीत मुली है। इस सीट से सबसे ज्यादा बार नेता श्याम रजक सबसे ज्यादा बार जीते हैं, जो 6 बार विधायक रह चुके हैं।