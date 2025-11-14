Language
फोकस

Trending

    Morwa Vidhan Sabha Chunav Result: क्या इस बार लालटेन की होगी बत्ती गुल? जेडीयू की चलेगी तीर?

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:15 AM (IST)

    मोरवा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला समस्तीपुर लगता है। ये उजियारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 2010 में हुए चुनाव में यहां जेडीयू के बैदनाथ ने चुनाव जीता था। 2020 में यहां से राजद के रणविजय साहू विधायक बने थे।

    Morwa Vidhan Sabha Chunav Result: क्या इस बार लालटेन की होगी बत्ती गुल?

    डिजिटल डेस्क, पटना। Morwa Vidhan sabha Chunav result/Morwa election Result/Morwa vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मोरवा विधानसभा में कौन विजय घोषित होगा, यह 14 को फाइनल हो जाएगा। इस सीट पर जेडीयी से विद्यासागर सिंह निषाद, राजद से रणविजय साहू और जन सुराज से जागृति ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था।

