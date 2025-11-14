Mohiuddinnagar Vidhan Sabha Chunav Result: मोहीउद्दीनगर विधानसभा सीट पर कौन मारेगा बाजी? क्या इस बार भी खिलेगा फूल?

डिजिटल डेस्क, पटना। Mohiuddinnagar vidhan sabha Election Result 2025/Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मोहिउद्दीननगर विधानसभा में कौन विजय घोषित होगा, यह 14 को फाइनल हो जाएगा। इस सीट पर बीजेपी से राकेश कुमार सिंह और राजद से डॉ. एज्या यादव चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था।