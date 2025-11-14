Mohiuddinnagar Vidhan Sabha Chunav Result: मोहीउद्दीनगर विधानसभा सीट पर कौन मारेगा बाजी? क्या इस बार भी खिलेगा फूल?
मोहीउद्दीनगर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला समस्तीपुर लगता है। ये उजियारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1977 में हुए चुनाव में यहां जनता दल की प्रेमलता राय ने चुनाव जीता था। 2020 में भाजपा के राजेश कुमार सिंह इस सीट से विधायक बने थे।
डिजिटल डेस्क, पटना। Mohiuddinnagar vidhan sabha Election Result 2025/Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मोहिउद्दीननगर विधानसभा में कौन विजय घोषित होगा, यह 14 को फाइनल हो जाएगा। इस सीट पर बीजेपी से राकेश कुमार सिंह और राजद से डॉ. एज्या यादव चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था।
