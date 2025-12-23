Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घने कोहरे का कहर: पटना में दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, 13 घंटे देरी से चल रही अमृत भारत

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    पटना में घने कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दर्जनों ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का स ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। उत्तर भारत में खराब मौसम और घने कोहरे का असर रेल परिचालन पर लगातार देखने को मिल रहा है। मंगलवार को पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनें घंटों विलंब से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ एक्सप्रेस और इंटरसिटी सेवाएं भी प्रभावित रहीं। दिल्ली से आने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 13 घंटे 23 मिनट विलंब से पटना पहुंची।

    वहीं राजेन्द्र नगर से दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 6 घंटे 32 मिनट देर से रवाना हुई। हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 7 घंटे 14 मिनट, मगध एक्सप्रेस करीब 11 घंटे, जबकि ब्रह्मपुत्र मेल 9 घंटे विलंबित रही।

    इसके अलावा, कुंभ एक्सप्रेस छह, गरीब रथ पांच, पटना एक्सप्रेस छह, कोटा–पटना एक्सप्रेस पांच घंटे 30 मिनट तथा दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस दो घंटे 35 मिनट देरी से चली। इस्लामपुर–हटिया एक्सप्रेस अपने समय से नौ घंटे 23 मिनट और विभूति एक्सप्रेस तीन घंटे 31 मिनट विलंब से परिचालित हुई।

    वहीं उपासना एक्सप्रेस को रद कर दिया गया, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी। रेलवे सूत्रों के अनुसार, खराब मौसम, घना कोहरा और दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों की गति नियंत्रित रखनी पड़ी, जिससे यह स्थिति बनी। इसके अतिरिक्त लगभग 27 अन्य ट्रेनें भी मौसम की मार के कारण घंटों विलंब से चलीं।

    स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी रही। कई यात्रियों ने ट्रेन विलंब की जानकारी समय पर न मिलने की शिकायत की। ठंड और लंबे इंतजार के चलते बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खास दिक्कतें हुईं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य लें और सहयोग बनाए रखें।

    यह भी पढ़ें- 'ट्रायल इन एब्‍सेंशिया' से फरार अभियुक्तों की शामत; 18 लाख लंबित मुकदमे पर क्‍या होगा असर? यहां पढ़ें

    यह भी पढ़ें- Bihar crime News : मुजफ्फरपुर में पत्नी को मारकर लाश के पास दो घंटे तक बैठा रहा पति