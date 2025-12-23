राज्य ब्यूरो, पटना। Trial in Absentia: राज्य में फरार अभियुक्तों की अनुपिस्थति में भी अब उनके विरुद्ध मुकदमा शुरू किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, अभियुक्त की अनुपिस्थति में कोर्ट सजा भी सुना सकेगा। ट्रायल इन एब्‍सेंशिया (Trial in Absentia) के तहत इन मामलों का कोर्ट ट्रायल होगा। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में इसका प्रविधान किया गया है। बिहार में इसके तहत मामलों की सुनवाई भी शुरू हो गई है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार पहला राज्य है जिसने ट्रायल इन एब्‍सेंशिया के तहत कोर्ट में विचारण की प्रक्रिया शुरू की है। अभी तक पांच मामलों को इसके तहत चिह्नित किया गया है, जबकि दो मामलों में कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, राज्य में करीब 18 लाख मुकदमे लंबित हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है, जिनमें अभियुक्त लंबे समय फरार हैं। कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई की तिथि पर ऐसे अभियुक्तों के अनुपिस्थत रहने के कारण कांड लंबित रह जाते हैं।

फिर अगली तारीख तो दे दी जाती है, मगर अभियुक्त के हाजिर न होने कारण मामला टलता रहता है। इससे पीडि़त पक्ष को न्याय मिलने में भी देरी होती है। नए कानूनों में ट्रायल इन एब्‍सेंशिया का प्रविधान करने से अब इस तरह के लंबित कांडों की सुनवाई तेजी से पूरी हो सकेगी। पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में किसी भी व्यक्ति के अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने, दोषसिद्धि या सजा सुनाने की अनुमति नहीं देता था।

हर जिले में अभियोजन निदेशालय गृह विभाग ने लंबित कांडों के निष्पादन के लिए हर जिले में अभियोजन निदेशालय का भी गठन किया है। इसके लिए बिहार अभियोजन सेवा की विभिन्न श्रेणियों में 760 पदों का भी सृजन किया गया है।

अभी जिला अभियोजन निदेशालयों के कार्यालय सेटअप और पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। गृह विभाग के अनुसार, अगले साल मार्च तक जिलों में अभियोजन निदेशालय का काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा लंबित कांडों के जल्द निष्पादन के लिए ई-साक्ष्य प्रबंधन नियमावली भी अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत डिजिटल आदेश का तामिला कराया जा सकेगा। क्या है ट्रायल इन एब्‍सेंशिया? बीएनएसएस की धारा 355 और 356 के तहत, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चला सकते हैं। यदि अभियुक्त या घोषित अपराधी मुकदमा से बचने के लिए भाग गया हो और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना न हो।