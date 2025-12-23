Muzaffarpur Crime News : जिसने निभाई सात जन्मों की कसमें, उसी ने छीनी सांसें

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी थाना क्षेत्र की अमरख पंचायत के वार्ड संख्या छह में रविवार को घरेलू विवाद ने दिल दहला देने वाला रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतका की पहचान 58 वर्षीय सुरजी देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में शोक का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था।

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने आपा खो दिया और जानलेवा हमला कर दिया, जिससे सुरजी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

घटना की सूचना मिलते ही कुढ़नी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।