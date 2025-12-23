Language
    Muzaffarpur Crime News : जिसने निभाई सात जन्मों की कसमें, उसी ने छीनी सांसें

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:48 PM (IST)
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    Bihar Crime News : मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 58 वर्षीय सुरजी देवी की मामूली कहासुनी क ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी थाना क्षेत्र की अमरख पंचायत के वार्ड संख्या छह में रविवार को घरेलू विवाद ने दिल दहला देने वाला रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी।

    मृतका की पहचान 58 वर्षीय सुरजी देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में शोक का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था।

    देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने आपा खो दिया और जानलेवा हमला कर दिया, जिससे सुरजी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

    घटना की सूचना मिलते ही कुढ़नी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। हत्या के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा की भयावह सच्चाई को सामने ला दिया है।