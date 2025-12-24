patna science city : जहां विज्ञान बन जाता है खेल और सीखना बनता है रोमांच, पटना साइंस सिटी में बच्चों की जिज्ञासा को मिल रही उड़ान

जागरण संवाददाता, पटना। विज्ञान अगर किताबों से निकलकर आंखों के सामने जीवंत हो जाए, तो सीखना बोझ नहीं बल्कि रोमांच बन जाता है। कुछ ऐसा ही अनुभव इन दिनों पटना साइंस सिटी में देखने को मिल रहा है, जहां स्कूलों से आए बच्चे, अभिभावक और युवा न सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि विज्ञान को छूकर, देखकर और समझकर सीख रहे हैं। राजधानी के गर्दनीबाग क्षेत्र में स्थित पटना साइंस सिटी अब महज एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान, जिज्ञासा और नवाचार का केंद्र बनती जा रही है।

सुबह से ही यहां बच्चों की चहलकदमी शुरू हो जाती है। स्कूल यूनिफॉर्म में आए छात्र-छात्राएं कभी अंतरिक्ष विज्ञान गैलरी में रॉकेट और सैटेलाइट के मॉडल को देखकर उत्साहित होते हैं, तो कभी मानव शरीर की संरचना को दर्शाने वाले थ्री-डी मॉडल के सामने ठहरकर सवालों की बौछार कर देते हैं। शिक्षक भी इस माहौल में पारंपरिक क्लासरूम से बाहर निकलकर पढ़ाने का अलग ही आनंद महसूस करते हैं।

खेल-खेल में विज्ञान की समझ पटना साइंस सिटी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां विज्ञान को खेल और प्रयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंटरएक्टिव उपकरणों के जरिए बच्चे खुद बटन दबाकर, लीवर घुमाकर और स्क्रीन पर प्रयोग कर यह समझ पाते हैं कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा संरक्षण, ध्वनि तरंगें और प्रकाश का अपवर्तन जैसे कठिन विषय यहां बच्चों को सहज और रोचक तरीके से समझ में आते हैं।

एक कोने में बच्चे साइकिल चलाकर बिजली पैदा करते दिखते हैं, तो दूसरे हिस्से में पानी और हवा की ताकत को प्रयोग के जरिए समझते हैं। यह अनुभव बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक साफ दिखाई देती है।

अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराइयों तक सफर साइंस सिटी की स्पेस गैलरी बच्चों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहां इसरो के मिशनों, चंद्रयान और मंगलयान से जुड़ी जानकारियां सरल भाषा में दी गई हैं। रॉकेट लॉन्च का सिमुलेशन देखकर बच्चे खुद को वैज्ञानिक महसूस करने लगते हैं।

वहीं दूसरी ओर समुद्री जीवों और जलवायु से जुड़ी गैलरी बच्चों को समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। यहां प्रदर्शित मॉडल और वीडियो यह समझाने में मदद करते हैं कि जलवायु परिवर्तन किस तरह पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है और पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है।

रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचय पटना साइंस सिटी में आधुनिक तकनीक पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी गैलरी बच्चों को भविष्य की दुनिया से रूबरू कराती है। यहां बच्चे रोबोट को चलते, आदेश मानते और प्रतिक्रिया देते देखकर हैरान रह जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बच्चों में तकनीकी सोच और नवाचार की भावना विकसित होती है।

परिवारों के लिए भी है खास अनुभव साइंस सिटी सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए सीखने और समय बिताने की बेहतरीन जगह बन रही है। अभिभावक भी बच्चों के साथ प्रयोगों में हिस्सा लेते नजर आते हैं। कई माता-पिता का कहना है कि यहां आकर उन्हें भी अपनी पढ़ाई के दिनों की याद आ जाती है, जब विज्ञान को इतना जीवंत तरीके से समझने का मौका नहीं मिला था।

बिहार के लिए गर्व की परियोजना विशेषज्ञों का मानना है कि पटना साइंस सिटी बिहार के शैक्षणिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। यह बच्चों को विज्ञान और तकनीक की ओर आकर्षित करने के साथ-साथ उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेगी। राज्य सरकार की यह पहल न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि शिक्षा को भी नई दिशा दे रही है।

आप भी जरूर जाएं अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल और स्क्रीन से बाहर निकलकर कुछ नया सीखें, तो पटना साइंस सिटी एक बेहतरीन विकल्प है। यहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास है, चाहे वह विज्ञान की बुनियादी समझ हो, भविष्य की तकनीक की झलक हो या फिर परिवार के साथ बिताया गया यादगार समय।