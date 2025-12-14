रांची के लिए वरदान साबित होगा करमटोली-साइंस सिटी फ्लाईओवर, यातायात होगा सुगम
राजधानी रांची में करमटोली से साइंस सिटी तक 3.216 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण होगा। यह फ्लाईओवर अल्बर्ट चौक, दिव्यान चौक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाको ...और पढ़ें
जागरण संवादाता, रांची। राजधानी रांची के यातायात को सुगम, सुरक्षित और नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
पथ निर्माण विभाग द्वारा करमटोली से साइंस सिटी (चिरौंदी) तक 3.216 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण की योजना तैयार की गई है।
यह फ्लाईओवर करमटोली से साइंस सिटी होते हुए चिरौंदी चौक तक जाएगा, जिसमें मोरहाबादी तक 516 मीटर लंबा एक आवश्यक लिंक भी शामिल रहेगा।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अल्बर्ट चौक, दिव्यान चौक, साइंस सिटी और चिरौंदी चौक जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात संकुलन की समस्या का स्थायी समाधान करना है।
फ्लाईओवर के निर्माण से रामगढ़ और हजारीबाग की ओर से आने-जाने वाले वाहनों को बड़ी राहत मिलेगी और शहर के भीतर यातायात का दबाव काफी हद तक कम होगा।
इसके साथ ही यह फ्लाईओवर रिंग रोड तथा एनएच-20 से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, जिससे रांची के शहरी यातायात प्रबंधन में व्यापक सुधार होगा।
मुख्यमंत्री द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद इसके शीघ्र क्रियान्वयन की उम्मीद जताई जा रही है। परियोजना के पूर्ण होने पर राजधानीवासियों को निर्बाध, सुगम और समयबद्ध आवागमन की सुविधा मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।