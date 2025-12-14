रांची के लिए वरदान साबित होगा करमटोली-साइंस सिटी फ्लाईओवर, यातायात होगा सुगम

जागरण संवादाता, रांची। राजधानी रांची के यातायात को सुगम, सुरक्षित और नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

पथ निर्माण विभाग द्वारा करमटोली से साइंस सिटी (चिरौंदी) तक 3.216 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण की योजना तैयार की गई है।

यह फ्लाईओवर करमटोली से साइंस सिटी होते हुए चिरौंदी चौक तक जाएगा, जिसमें मोरहाबादी तक 516 मीटर लंबा एक आवश्यक लिंक भी शामिल रहेगा।



इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अल्बर्ट चौक, दिव्यान चौक, साइंस सिटी और चिरौंदी चौक जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात संकुलन की समस्या का स्थायी समाधान करना है।