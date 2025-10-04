Patna News: मां पर पिस्टल तानने वाला बेटा गिरफ्तार, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

जागरण संवाददाता, पटना। राजीव नगर थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने मोबाइल खरीदने और नशे के लिए एक लाख रुपये नहीं देने पर मां पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी।

डराने के लिए फायरिंग तक कर दी। मां की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पिस्टल और गोली भी बरामद की गई है।

आरोपित की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। वह राजीव नगर रोड नंबर 6बी हरिदेव मंदिर के पास किराए के मकान में मां नीलू देवी उर्फ पूजा और छोटे भाई के साथ रहता था।

नीलू के पति की करीब 15 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। छोटा-मोटा काम कर वह किसी तरह परिवार का खर्चा चलाती हैं। बताया जा रहा है कि अमन नशे का आदी है। वह मां से बार-बार एक लाख रुपये की मांग कर रहा था।