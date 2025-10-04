Language
    Patna News: मां पर पिस्टल तानने वाला बेटा गिरफ्तार, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:30 PM (IST)

    पटना के राजीव नगर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां से मोबाइल और नशे के लिए पैसे न मिलने पर पिस्तौल तान दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पिस्तौल भी बरामद की है। आरोपी पहले भी अपराध कर चुका है और जेल जा चुका है। वह अपनी मां से बार-बार पैसों की मांग कर रहा था।

    जागरण संवाददाता, पटना। राजीव नगर थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने मोबाइल खरीदने और नशे के लिए एक लाख रुपये नहीं देने पर मां पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी।

    डराने के लिए फायरिंग तक कर दी। मां की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पिस्टल और गोली भी बरामद की गई है।

    आरोपित की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। वह राजीव नगर रोड नंबर 6बी हरिदेव मंदिर के पास किराए के मकान में मां नीलू देवी उर्फ पूजा और छोटे भाई के साथ रहता था।

    नीलू के पति की करीब 15 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। छोटा-मोटा काम कर वह किसी तरह परिवार का खर्चा चलाती हैं। बताया जा रहा है कि अमन नशे का आदी है। वह मां से बार-बार एक लाख रुपये की मांग कर रहा था।

    3 अक्टूबर की देर शाम भी वह रुपये की मांग कर रहा था। पैसा नहीं देने पर उसने पिस्टल निकाल ली और डराने के गोली चला दी। बेटे की लगातार धमकियों से परेशान और फायरिंग से सहमी मां ने राजीव नगर थाने में शिकायत कर दी।

    घटना की जानकारी होते ही राजीव नगर थानाध्यक्ष ने टीम गठित कर छापेमारी कर अमन को गिरफ्तार कर लिया। उसके कमरे की तलाशी ली गई, जिसमें आलमारी से एक पिस्टल, 30 कारतूस, दो मैगजीन और एक खोखा बरामद किया गया।

    डीएसपी-2 विधि व्यवस्था मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि जांच में पता चला है कि अमन पहले भी अपराध कर चुका है। पुलिस के अनुसार, पूर्व में कंकड़बाग थाना क्षेत्र में उसने सिगरेट का पैसा मांगने को लेकर एक दुकानदार पर फायरिंग की थी। इस मामले में वह जेल भी जा चुका है।

