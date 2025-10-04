Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना में मटन पार्टी के बाद नाबालिग डांसर से गैंगरेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा

    By Naki Imam(Phulwari) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:17 PM (IST)

    बेउर में दुर्गा पूजा की दसवीं रात एक नाबालिग नर्तकी के साथ पांच युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आर्केस्ट्रा के बाद मटन पार्टी में नशे में धुत आरोपितों ने नर्तकी को बंधक बनाया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर पांच युवकों और एक युवती को तीन घंटे में गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बेउर में नाबालिग डांसर से सामूहिक दुष्कर्म, पांच आरोपित गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। बेउर थाना क्षेत्र से दुर्गा पूजा की दसवीं रात एक नाबालिग नर्तकी के साथ पांच युवकों ने बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। शुक्रवार को घटना की जानकारी पुलिस को मिली।

    इसके बाद नाबालिग के बयान पर मामला दर्ज करते हुए इस घटना में शामिल पांच युवकों और एक युवती को गिरफ्तार किया गया।

    पुलिस पीड़ित का बयान दर्ज कर मेडिकल जांच कराने में जुटी है। जानकारी के अनुसार, बेउर के को-ऑपरेटिव कॉलोनी, विष्णुपुर पकड़ी स्थित सुलेन्द्र सिन्हा के मकान में दुर्गा पूजा के अवसर पर आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था।

    इसमें बंगाल से कई नर्तकियों को बुलाया गया था। आर्केस्ट्रा खत्म होने के बाद मटन पार्टी रखी गई थी, जिसमें नर्तकी भी शामिल थीं। इसी दौरान नशे में धुत पांच युवकों ने एक नाबालिग नर्तकी को बंधक बना कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुष्कर्म से पहले आरोपितों ने नर्तकी को रुपये का लालच दिया। जब वह नहीं मानी तब सभी ने जबरन घटना को अंजाम दिया। जानकारी मिलने के बाद डीएसपी फुलवारीशरीफ सुशील कुमार पहुंचे और छानबीन में जुटे रहे।

    सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही बेउर थाने की पुलिस तत्काल हरकत में आई। थानाध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित छापेमारी करते हुए तीन घंटे में सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार युवकों की पहचान अशोक कुमार, धीरज कुमार, आर्यन कुमार, प्रिंस कुमार, शशि भूषण कुमार, सिंदु कुमार और प्रिया विश्वास के रूप में की गई है।

    सभी आरोपित पटना के विभिन्न इलाके दानापुर, कंकड़बाग और बेउर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पीड़िता के बयान मामला दर्ज किया है।

    यह भी पढ़ें- गहलोत, बघेल और अधीर रंजन को मिली बिहार चुनाव की जिम्मेदारी; कांग्रेस ने 41 जिला पर्यवेक्षक भी किए नियुक्त

    यह भी पढ़ें- गया-पटना समेत कई रूटों रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 5 अस्थायी ट्रेनें अब चलेंगी नियमित