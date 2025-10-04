पटना में मटन पार्टी के बाद नाबालिग डांसर से गैंगरेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा

संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। बेउर थाना क्षेत्र से दुर्गा पूजा की दसवीं रात एक नाबालिग नर्तकी के साथ पांच युवकों ने बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। शुक्रवार को घटना की जानकारी पुलिस को मिली।

इसके बाद नाबालिग के बयान पर मामला दर्ज करते हुए इस घटना में शामिल पांच युवकों और एक युवती को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पीड़ित का बयान दर्ज कर मेडिकल जांच कराने में जुटी है। जानकारी के अनुसार, बेउर के को-ऑपरेटिव कॉलोनी, विष्णुपुर पकड़ी स्थित सुलेन्द्र सिन्हा के मकान में दुर्गा पूजा के अवसर पर आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था।

इसमें बंगाल से कई नर्तकियों को बुलाया गया था। आर्केस्ट्रा खत्म होने के बाद मटन पार्टी रखी गई थी, जिसमें नर्तकी भी शामिल थीं। इसी दौरान नशे में धुत पांच युवकों ने एक नाबालिग नर्तकी को बंधक बना कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।