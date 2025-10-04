गहलोत, बघेल और अधीर रंजन को मिली बिहार चुनाव की जिम्मेदारी; कांग्रेस ने 41 जिला पर्यवेक्षक भी किए नियुक्त

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

कांग्रेस ने दो अनुभवी नेताओं पर अपना भरोसा जताया है। अशोक गहलोत राजस्थान तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके है। वहीं, अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इन नेताओं के अनुभव को देखते हुए पार्टी ने बिहार के चुनाव में इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है।