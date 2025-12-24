Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना से ककोलत और राजगीर के लिए नई रूट पर चलेंगी बसें, विभाग ने मांगे सुझाव

    By Rajat Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:00 AM (IST)

    पटना से ककोलत और राजगीर के लिए नई रूट पर बसें चलेंगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। नई बस सेवा से यात्रियों को सुविधा होग ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी पटना से ककोलत और राजगीर के दो नए मार्गों पर बस चलाए जाने की योजना है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना ने इन दो नए अंतर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करने की अनुशंसा परिवहन विभाग को भेजी है। विभाग ने 26 दिसंबर तक इन मार्गों के संबंध में सुझाव व आपत्ति मांगे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभागीय जानकारी के अनुसार, पटना से ककोलत के लिए फतुहा, दनियांवा, नगरनौसा, चंडी, नूरसराय, बिहारशरीफ, दीपनगर, नालंदा, सिलावा, राजगीर, नारदीगंज, हिसुआ और नरहट होते हुए बस चलाने का प्रस्ताव है। वहीं पटना से राजगीर रूट पर दनियांवा, हिलसा, एकंगरसराय, इस्लामपुर, नालंदा, सिवान होते हुए बसें चलाए जाने का प्रस्ताव है।

    राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि विभाग ने दर्जनों योजनाओं में अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। जिन किसानों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे बुधवार को आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

    इन योजनाओं में टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना, स्ट्राबेरी विकास योजना, पपीता विकास योजना, मखाना विकास योजना, मशरूम उत्पादन योजना, अंजीर विकास योजना, सब्जी विकास योजना, फूल विकास योजना, कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना, मधुमक्खी पालन योजना आदि सम्मिलित हैं।

    कृषि रोड मैप के जरिए बिहार ने खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। इसके तहत चावल के उत्पादन में 263 प्रतिशत और उत्पादकता में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं गेहूं के उत्पादन में 123 प्रतिशत और उत्पादकता में 98 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    मक्का के उत्पादन में 293 प्रतिशत और उत्पादकता में 158 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बागवानी फसलों के उत्पादन में भी क्रांति आई है। मशरूम, जिसका पहले उत्पादन नगण्य था, आज उसके उत्पादन में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हो चुका है।

    यह भी पढ़ें- बिहार रेजिमेंट: शौर्य और बलिदान की अमर गाथा, द्वितीय विश्वयुद्ध से गलवान तक गूंजा 'बजरंगबली की जय'

    यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर वासियों को नए साल पर सौगात: झपहां में खुलेगा नया रजिस्ट्री कार्यालय, दूरी और समय की होगी बचत