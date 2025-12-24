पटना से ककोलत और राजगीर के लिए नई रूट पर चलेंगी बसें, विभाग ने मांगे सुझाव

राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी पटना से ककोलत और राजगीर के दो नए मार्गों पर बस चलाए जाने की योजना है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना ने इन दो नए अंतर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करने की अनुशंसा परिवहन विभाग को भेजी है। विभाग ने 26 दिसंबर तक इन मार्गों के संबंध में सुझाव व आपत्ति मांगे हैं।

विभागीय जानकारी के अनुसार, पटना से ककोलत के लिए फतुहा, दनियांवा, नगरनौसा, चंडी, नूरसराय, बिहारशरीफ, दीपनगर, नालंदा, सिलावा, राजगीर, नारदीगंज, हिसुआ और नरहट होते हुए बस चलाने का प्रस्ताव है। वहीं पटना से राजगीर रूट पर दनियांवा, हिलसा, एकंगरसराय, इस्लामपुर, नालंदा, सिवान होते हुए बसें चलाए जाने का प्रस्ताव है।

राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि विभाग ने दर्जनों योजनाओं में अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। जिन किसानों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे बुधवार को आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

इन योजनाओं में टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना, स्ट्राबेरी विकास योजना, पपीता विकास योजना, मखाना विकास योजना, मशरूम उत्पादन योजना, अंजीर विकास योजना, सब्जी विकास योजना, फूल विकास योजना, कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना, मधुमक्खी पालन योजना आदि सम्मिलित हैं।

कृषि रोड मैप के जरिए बिहार ने खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। इसके तहत चावल के उत्पादन में 263 प्रतिशत और उत्पादकता में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं गेहूं के उत्पादन में 123 प्रतिशत और उत्पादकता में 98 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।