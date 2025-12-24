मुजफ्फरपुर वासियों को नए साल पर सौगात: झपहां में खुलेगा नया रजिस्ट्री कार्यालय, दूरी और समय की होगी बचत
मुजफ्फरपुर वासियों के लिए नए साल का तोहफा! झपहां में एक नया रजिस्ट्री कार्यालय खुलने जा रहा है। इस कार्यालय के खुलने से लोगों को रजिस्ट्री संबंधित कार ...और पढ़ें
प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। नव वर्ष में जमीन के एमवीआर में बढ़ोतरी की तैयारी के बीच जिलावासियों के लिए अच्छी खबर है। जिले में एक और निबंधन कार्यालय खोला जाएगा। बोचहां अंचल के झपहां में अवर निबंधन कार्यालय खुलेगा। यहां बोचहां के सभी व मीनापुर अंचल के 155 में से 131 मौजे की जमीन का निबंधन होगा।
अभी यहां की जमीन की रजिस्ट्री जिला निबंधन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में होती है। जिला समाहर्ता एवं जिला निबंधन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजने के बाद इसकी तैयारी तेज हो गई है।
झपहां में कार्यालय के लिए जगह की तलाश हो रही है। इसके अलावा कांटी व मड़वन अंचल के 38 मौजे के लोगों को नए वर्ष में जिला निबंधन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में ही जमीन रजिस्ट्री कराने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। शेष मौजे का निबंधन पूर्व की तरह अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर में ही होगा।
इस संबंध में भी समाहर्ता ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके बाद झपहां में कार्यालय को लेकर जगह की तलाश शुरू तेज हो गई है। विभाग की स्वीकृति के बाद नए कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री होगी।
विदित हो कि जिले में तीन नए निबंधन कार्यालयों को लेकर विभाग से प्रस्ताव मांगा गया था। इसपर विचार करने के बाद बोचहां अंचल के झपहां में ही एक निबंधन कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव समाहर्ता ने भेजा है।
कम हो जाएगी दूरी
प्रस्ताव के अनुसार झपहां अवर निबंधन कार्यालय में बोचहां के सभी मौजे की जमीन की रजिस्ट्री होगी। इसके अलावा यहां मीनापुर के 131 मौजे के लोग भी इसी कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे यहां के लोगों के लिए दूरी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा समय भी कम लगेगा।
साथ ही इलाके में रोजगार के नए साधन भी विकसित होंगे। मीनापुर अंचल के 24 मौजे, जो बूढ़ी गंडक से दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित हैं उनकी जमीन की रजिस्ट्री अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर में होगी।
कांटी व मड़वन के लोगों को भी फायदा
नए प्रस्ताव में कांटी व मड़वन अंचल के लोगों को भी समय और पैसे की बचत के लिए प्रविधान किए गए हैं। मड़वन के 14 व कांटी के 24 मौजे की जमीन का निबंधन जिला निबंधन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में होगा। शेष का पूर्व की तरह निबंधन अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर में होगा।
मीनापुर के इन मौजे की जमीन का निबंधन मोतीपुर में होने का प्रस्ताव
बजरमुड़िया, बड़ा भारती, मधुबन कांटी, जामीन मठिया, विशनपुर पाण्डेय, बड़ा हसन, भेलाईपुर धनी, रामतोमहां, पखनाहां जितवार, बखरी, कल्याणपुर, डुमरिया, बिशुनपुर केशो, मोरसंड, मोरसंड रतन, प्रसाद, पखनाहां श्रीराम, रामतोमहां उर्फ बिशुनपुर माहेन, खरिका उर्फ भेलाईपुर, पानापुर, पिपराहां असली, पुरैना, रेपुरा उर्फ शाहपुर लखन और बहादुरपुर उर्फ बिशुनपुर गोपाल। शेष का निबंधन प्रस्तावित झपहां अवर निबंधन कार्यालय में होगा।
मड़वन के इन मौजे का निबंधन जिला निबंधन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित
पकड़ी पकोही, बहोरा, शुभंकरपुर, रसूलपुर अधार, नवादा, रेपुरा, रूपौली, रूपवारा, बिशुनदत्तपुर, चिकनौटा, पकड़ी जलाल, मिया पकड़ी, चैनपुर और मदपुर सलेम उर्फ फतेहपुर। इसके अलावा शेष का अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर में होगा।
कांटी के इन मौजे का निबंधन जिला निबंधन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित
सोनबरसा, शाहपुर, मधुबन जगदीश उर्फ बझीला, सदातपुर, बारमतपुर, पानापुर खुर्द, बैरिया, दामोदरपुर, चकमुरमुर, दादर टोले सिकंदरपुर, दादर कोल्हुआ, पैगंबरपुर कोल्हुआ, कोल्हुआ भीखनपुर, मिठनसराय, सूरतपुर, लस्करीपुर, छपरा धर्मपुर जदु, सहबाजपुर, श्रीसिया बुजुर्ग, धमौली रामनाथ, सलेमपुर ढाब, गोसाईपुर और मुस्तफापुर। इसके अलावा शेष का अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर में होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।