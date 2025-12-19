पटना हाई कोर्ट ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर लिया स्वतः संज्ञान, राज्य सरकार और प्रदूषण बोर्ड से किया जवाब तलब

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने राजधानी सहित राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि वायु प्रदूषण के वास्तविक कारण क्या हैं और विभिन्न स्रोतों- वाहन, धूलकण, निर्माण कार्य और अन्य कारणों का प्रदूषण में कितना योगदान है। अदालत ने टिप्पणी की कि केवल वाहनों से इतना प्रदूषण संभव नहीं है कि आमजन स्वच्छ हवा में सांस न ले सकें।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने वायु प्रदूषण पर प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। कोर्ट मित्र के रूप में नियुक्त वरीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रदूषण के कारणों पर कोई ठोस अध्ययन या निष्कर्ष सामने नहीं रखा जा रहा है।