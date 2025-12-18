Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घने कोहरे के कारण 6 जोड़ी उड़ानें रद, पटना एयरपोर्ट से 43 फ्लाइटें तीन घंटे रहीं लेट

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 6 जोड़ी उड़ानें रद कर दी गईं। इसके अतिरिक्त, 43 फ्लाइटें लगभग तीन घंटे की देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को काफी परे ...और पढ़ें

    Hero Image

     घने कोहरे के कारण छह जोड़ी उड़ानें रद। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित पूरे उत्तर भारत में छाए घने कोहरे और कम दृश्यता का सीधा असर हवाई परिचालन पर पड़ा। गुरुवार को जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना से आने-जाने वाली कुल 43 उड़ानें 40 मिनट से तीन घंटे तक विलंबित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही दृश्यता कम रहने के कारण विमानों के टेकआफ और लैंडिंग में दिक्कतें आती रहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए एहतियातन कई उड़ानों के समय में बदलाव किया गया, वहीं कुछ विमानों को देर से परिचालित किया गया। लगातार हो रहे विलंब के कारण टर्मिनल भवन में यात्रियों की भीड़ बढ़ती रही। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और दूरदराज की यात्रा पर निकले यात्रियों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। कई यात्रियों ने घंटों तक प्रतीक्षा कक्ष में बैठकर उड़ान की जानकारी मिलने का इंतजार किया।

    इसी बीच, इंडिगो एयरलाइंस की ओर से खराब मौसम के कारण छह जोड़ी उड़ानें रद कर दी गईं। रद की गई उड़ानों में शाम सात बजे के बाद कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सेक्टर की फ्लाइट शामिल हैं। उड़ानें रद होने से इन शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों की योजनाएं बिगड़ गईं।

    कई यात्रियों ने वैकल्पिक उड़ानों या ट्रेन से यात्रा करने का विकल्प अपनाया, जबकि कुछ को अगली तारीख की फ्लाइट में शिफ्ट किया गया। एयरलाइंस अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और लो विजीबिलिटी में विमान परिचालन जोखिम भरा हो सकता है।

    इसी वजह से मौसम सामान्य होने तक कुछ उड़ानों को रद या विलंबित करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से यात्रियों को लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उड़ानों की स्थिति की जानकारी दी जाती रही।

    मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक सुबह और देर रात कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे हवाई सेवाओं पर असर जारी रहने की संभावना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हवाई अड्डे आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति संबंधित एयरलाइंस से अवश्य जांच लें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।