घने कोहरे के कारण 6 जोड़ी उड़ानें रद, पटना एयरपोर्ट से 43 फ्लाइटें तीन घंटे रहीं लेट

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित पूरे उत्तर भारत में छाए घने कोहरे और कम दृश्यता का सीधा असर हवाई परिचालन पर पड़ा। गुरुवार को जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना से आने-जाने वाली कुल 43 उड़ानें 40 मिनट से तीन घंटे तक विलंबित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही दृश्यता कम रहने के कारण विमानों के टेकआफ और लैंडिंग में दिक्कतें आती रहीं।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए एहतियातन कई उड़ानों के समय में बदलाव किया गया, वहीं कुछ विमानों को देर से परिचालित किया गया। लगातार हो रहे विलंब के कारण टर्मिनल भवन में यात्रियों की भीड़ बढ़ती रही। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और दूरदराज की यात्रा पर निकले यात्रियों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। कई यात्रियों ने घंटों तक प्रतीक्षा कक्ष में बैठकर उड़ान की जानकारी मिलने का इंतजार किया।

इसी बीच, इंडिगो एयरलाइंस की ओर से खराब मौसम के कारण छह जोड़ी उड़ानें रद कर दी गईं। रद की गई उड़ानों में शाम सात बजे के बाद कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सेक्टर की फ्लाइट शामिल हैं। उड़ानें रद होने से इन शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों की योजनाएं बिगड़ गईं।

कई यात्रियों ने वैकल्पिक उड़ानों या ट्रेन से यात्रा करने का विकल्प अपनाया, जबकि कुछ को अगली तारीख की फ्लाइट में शिफ्ट किया गया। एयरलाइंस अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और लो विजीबिलिटी में विमान परिचालन जोखिम भरा हो सकता है।