Araria News: सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत, परिवार में मातम का माहौल

संवाद सूत्र, कुर्साकांटा (अररिया)। कुर्साकांटा प्रखंड क्षेत्र के फारबिसगंज-कुर्साकांटा मार्ग पर गोसनगर के निकट गुरुवार की सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार दो किशोर दाेस्त की मौत हो गई। मृतकों में पहुंसी पंचायत के बलचंदा वार्ड संख्या सात निवासी परमानंद यादव का पुत्र जतन यादव(15) और मो सोहराब का पुत्र मो दिलखुश (13) शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना को लेकर बताया जाता है कि जतन यादव अपने पड़ोसी दोस्त मो दिलखुश के साथ अपने घर पहुंसी पंचायत के बलचंदा वार्ड संख्या सात से गोसनगर अपने नानी के घर बाइक से जा रहा था। इसी क्रम में गोसनगर के निकट अज्ञात वाहन की ठोकर से दोनों सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस घटना में जतन यादव की मौत घटना स्थल पर ही हो गई।

वहीं उसका पड़ोसी दोस्त मो दिलखुश हादसे के बाद सड़क पर तड़पता रहा। जिसे बाद अगल बगल के लोगों ने कुर्साकांटा पुलिस को जानकारी देते हुए उन्हें पीएचसी कुर्साकांटा लाया। जहां मो दिलखुश की प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन हायर सेंटर विराटनगर नेपाल जाने के क्रम में सुंदरी के निकट उनका भी निधन हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पीएचसी में लोगों की भीड़ लगी रही। इधर सूचना मिलते ही कुर्साकांटा थानाध्यक्ष रोहित कुमार सदलबल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। स्वजनों ने बताया कि दोनों मित्र था, जो अपने घर से नानी के घर जाने की बात कहकर निकला था। इधर दोनों दोस्त की मौत की खबर सुनते ही स्वजनों की चीत्कार से वातावरण गमगीन बना रहा।

स्वजनों से मिली जानकारी अनुसार मृतक जतन यादव के पिता अपने बड़े पुत्र दुर्गेश यादव के साथ मजदूरी करने दो माह पूर्व दिल्ली गया है। वहीं मृतक मो दिलखुश के पिता भी एक सप्ताह पूर्व मजदूरी करने हिमाचल गया है। इधर दोनों मृतक का पंचनामा तैयार कर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया। सड़क हादसे में दो मित्र की दर्दनाक मौत से मातमी सन्नाटा पसरा रहा।