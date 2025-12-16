मौसम की मार: पटना एयरपोर्ट से 30 फ्लाइटें लेट, 3 जोड़ी विमान रद

जागरण संवाददाता, पटना। खराब मौसम के कारण जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना पर शनिवार को हवाई यातायात प्रभावित रहा। मौसम में अचानक आए बदलाव और कम दृश्यता के चलते जहां 20 जाने और 10 आने वाली उड़ानें विलंबित रहीं, वहीं कुल चार जोड़ी विमानों को रद करना पड़ा।

रद की गई उड़ानों में तीन जोड़ी इंडिगो की विमानें शामिल हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, सुबह से ही मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण विमानों के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। कई उड़ानें 30 मिनट से दो घंटे तक विलंब से संचालित हुईं।

इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों के लिए जाने वाली और वहां से आने वाली उड़ानों पर मौसम का सीधा असर देखा गया। उड़ानें विलंबित होने के कारण कई यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ यात्रियों की आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई। यात्रियों ने एयरलाइंस काउंटर पर पहुंचकर उड़ानों की स्थिति की जानकारी ली। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को विलंब की सूचना दी गई।

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उड़ानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही विमानों के संचालन का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा, उड़ानों का संचालन सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा।