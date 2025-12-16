Rohtas News:पुलिस की छापेमारी में 92 किलो से अधिक गांजा बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन। डेहरी नगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग के पाली से एक ट्रेक्टर व कार से तस्करी कर ले जा 92.67 किलोग्राम गांजा के साथ पांच तस्करों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। एएसपी अतुलेश झा ने यह जानकारी आज शाम नगर थाना में प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने बतया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजा की बड़ी खेप एक हुंडई वेन्यू कार एवं एक सोनालिका ट्रैक्टर के माध्यम से तस्करी कर लाई जा रही है। सूचना के बाद थानाध्यक्ष शिवेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गयाlपाली रोड के पास राजमार्ग पर के पास सघन वाहन जांच के दौरान संदिग्ध कर जे एच ए वाई 9231 व बिना नंबर के सोनालिका ट्रेक्टर को रोका गया।

तलाशी के क्रम में हुंडई वेन्यू कार और सोनालिका ट्रैक्टर से कुल 92.67 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके बाद मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तस्करो में शिवसागर थाना क्षेत्र के मुरलीपुर निवासी पप्पू कुमार,उसी थाना क्षेत्र के मोरसराय गांव निवासी शिव कुमार,सासाराम मुफसिल थाना के मुरादाबाद निवासी अनिश सौरभ, नोखा थाना क्षेत्र के पचपोखरी गांव निवासी दुन्नू कुमार,करगहर थाना के नीमड़ीहरा गांव निवासी मनीष कुमार शामिल हैl उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक व्यक्ति ट्रैक्टर पर सवार था, जबकि अन्य चार लोग कार में मौजूद थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए गांजा की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये बताई जा रही है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।