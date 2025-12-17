Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna News: जब्त बालू बेच रहे थे 8 लाइसेंसधारी, ईओयू ने दर्ज की प्राथमिकी

    By Rajat Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:05 PM (IST)

    पटना में 8 लाइसेंसधारियों के खिलाफ जब्त बालू बेचने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि इन ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने जब्त बालू बेचने वाले लाइसेंसधारकों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में पटना के विक्रम थाने के दादोपुर मौजा में जारी सात बालू भंडारण लाइसेंस और वजीतपुर मौजा में जारी एक लाइसेंसधारकों पर बालू भंडारण करने में बरती गई अनियमितता के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, ईओयू को शिकायत मिली थी पटना में कुछ लाइसेंसधारक जब्त बालू को अवैध तरीके से बेच रहे हैं। जांच में बालू के खनन और भंडारण में भी अनियमितता की शिकायत पाई गई।

    इसके बाद ईओयू की टीम ने पटना जिला प्रशासन से समन्वय कर जिला खनन कार्यालय के संज्ञान में मामला लाया और दोषियों पर बिहार माइनिंग एक्ट के तहत बिक्रम थाने में प्राथमिकी कराई गई।

    इस मामले में संबंधित लाइसेंसधाकों की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। इनके वित्तीय लेन-देन और बालू माफिया के साथ संबंधों की भी पड़ताल ईओयू की टीम करेगी।

    ईओयू के अनुसार, बालू के अवैध खनन, बालू माफिया के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई और वित्तीय अनुसंधान करने के लिए ईओयू के डीआईजी के नेतृत्व में विशेष टीम का भी गठन किया गया है। यह दल विशेषज्ञ एजेंसियों, राज्य सरकार से संबंधित विभागों एवं विभिन्न जिला स्तरीय प्रशासन से समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर कार्रवाई करेगा।

    यह भी पढ़ें- पटना एयरपोर्ट पर खराब मौसम से तीन जोड़ी फ्लाइटें रद, 25 विमान देरी से भरी उड़ान

    यह भी पढ़ें- अररिया में मूल दस्तावेज गायब कर फर्जी दस्तावेज चिपकाने का मामला उजागर, 10 आरोपियों के खिलाफ FIR

    यह भी पढ़ें- Darbhanga : पेड़ से लकड़ी काटते समय हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से वृद्ध की मौत