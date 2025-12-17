Patna News: जब्त बालू बेच रहे थे 8 लाइसेंसधारी, ईओयू ने दर्ज की प्राथमिकी
पटना में 8 लाइसेंसधारियों के खिलाफ जब्त बालू बेचने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि इन ल ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने जब्त बालू बेचने वाले लाइसेंसधारकों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में पटना के विक्रम थाने के दादोपुर मौजा में जारी सात बालू भंडारण लाइसेंस और वजीतपुर मौजा में जारी एक लाइसेंसधारकों पर बालू भंडारण करने में बरती गई अनियमितता के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दरअसल, ईओयू को शिकायत मिली थी पटना में कुछ लाइसेंसधारक जब्त बालू को अवैध तरीके से बेच रहे हैं। जांच में बालू के खनन और भंडारण में भी अनियमितता की शिकायत पाई गई।
इसके बाद ईओयू की टीम ने पटना जिला प्रशासन से समन्वय कर जिला खनन कार्यालय के संज्ञान में मामला लाया और दोषियों पर बिहार माइनिंग एक्ट के तहत बिक्रम थाने में प्राथमिकी कराई गई।
इस मामले में संबंधित लाइसेंसधाकों की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। इनके वित्तीय लेन-देन और बालू माफिया के साथ संबंधों की भी पड़ताल ईओयू की टीम करेगी।
ईओयू के अनुसार, बालू के अवैध खनन, बालू माफिया के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई और वित्तीय अनुसंधान करने के लिए ईओयू के डीआईजी के नेतृत्व में विशेष टीम का भी गठन किया गया है। यह दल विशेषज्ञ एजेंसियों, राज्य सरकार से संबंधित विभागों एवं विभिन्न जिला स्तरीय प्रशासन से समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर कार्रवाई करेगा।
