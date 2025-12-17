Darbhanga : पेड़ से लकड़ी काटते समय हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से वृद्ध की मौत

संवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम/ घनश्यामपुर । कन्हैई गांव और आधारपुर गांव के बीच बुधवार की दोपहर कन्हैई भैरव स्थान के समीप शीशम के पेड़ से जलावन के लिए लकड़ी काटते समय हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से स्व. गुलेरी मुखिया के पुत्र देवन मुखिया (65) की मौके पर ही मौत हो गई।

स्वजन के अनुसार, देवन मुखिया अपने शीशम के बगीचे में लकड़ी काटने गए थे। वहां पहले से टूटा हुआ एक शीशम का पेड़ था। जब उन्होंने उस लकड़ी को खींचने का प्रयास किया तो 11 हजार वोल्ट प्रवाहित बिजली के तार की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जर्जर तारों को नहीं बदला गया। बदले गए तार भी काफी नीचे से गुजर रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पिछले चार साल में चौथी ऐसी घटना है और यदि तारों को ऊंचा नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी।

घटना की सूचना मिलने पर घनश्यामपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विनय चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। ग्रामीण राहुल झा, प्रवीण झा आदि ने बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, जर्जर तारों की तत्काल मरम्मत और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा तारों की नियमित जांच नहीं की जाती, जबकि पेड़ों के बीच से गुजरने वाले 11 हजार केवी के तारों के आसपास समय-समय पर पेड़ों की कटाई आवश्यक है।