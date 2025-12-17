पटना एयरपोर्ट पर खराब मौसम से तीन जोड़ी फ्लाइटें रद, 25 विमान देरी से भरी उड़ान

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को खराब मौसम और कम दृश्यता का सीधा असर विमान परिचालन पर पड़ा। मौसम प्रतिकूल रहने के कारण जहां तीन जोड़ी उड़ानों को रद करना पड़ा, वहीं कुल 25 विमान विलंब से संचालित हुए।

इनमें 17 प्रस्थान करने वाली और आठ आगमन वाली उड़ानें शामिल हैं। इंडिगो एयरलाइंस की चेन्नई–पटना सेक्टर की उड़ान संख्या 6ई-597 तथा बेंगलुरु–पटना सेक्टर की उड़ान संख्या 6ई-805 को खराब मौसम के चलते रद कर दिया गया। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरू–पटना सेक्टर की उड़ान आइएक्स-1187 भी रद रही। एयरलाइंस अधिकारियों के अनुसार सुबह के समय कम दृश्यता के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। वहीं शाम को भी मौसम अनुकूल नहीं रहने के कारण पटना से बेंगलुरू जाने वाली एक उड़ान रद करनी पड़ी। खराब मौसम का असर उड़ानों की समयबद्धता पर भी दिखा। पटना से विभिन्न शहरों के लिए जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट की कई उड़ानें एक से डेढ़ घंटे की देरी से रवाना हुईं।

दोपहर 11.40 बजे दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान एक घंटा 25 मिनट की देरी से उड़ान भर सकी। स्पाइसजेट की बेंगलुरू जाने वाली उड़ान एसजी-674 लगभग 50 मिनट की देरी से दोपहर 1.30 बजे रवाना हुई, जबकि इंडिगो की मुंबई जाने वाली उड़ान 6ई-2167 सवा घंटे की देरी से शाम 4.10 बजे प्रस्थान कर सकी।