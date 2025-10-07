Bihar Politics: महागठबंधन में उलझे पशुपति पारस के समीकरण, सीटों को लेकर संशय बरकरार

पशुपति कुमार पारस बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सीटों के बंटवारे पर अभी भी संशय है। पासवान समुदाय के प्रभाव वाले क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है लेकिन महागठबंधन के नेता अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बिहार की राजनीति में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की जद्दोजहद में हैं। वे विधानसभा चुनाव में एक नए ठिकाने की तलाश में हैं। महागठबंधन से उन्होंने नजदीकियां भी बनाई, परंतु पारस की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहां से इसे लेकर संशय बरकरार है।

केंद्र की सत्ता से अलग होने के बाद बिहार में अपनी राजनीति को जीवित रखने की कोशिश कर रहे पशुपति पारस हाजीपुर, समस्तीपुर, सहरसा और खगड़िया जैसे क्षेत्र, जहां पासवान समुदाय का प्रभाव रहा है वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं।