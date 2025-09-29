Language
    नीतीश सरकार के बड़े फैसले: मोकामा में परशुराम मंदिर का होगा कायाकल्प, बांकीपुर में बनेगा आधुनिक वेंडिंग जोन

    By Raman Shukla Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:07 AM (IST)

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोकामा में परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने परशुराम उत्सव मेला को राजकीय मेला घोषित किया है। बांकीपुर में 4.62 करोड़ रुपये से आधुनिक वेंडिंग जोन बनेगा। यह कदम पटना को आधुनिक बनाने और स्थानीय व्यापारियों को सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

    बिहार में नीतीश सरकार के बड़े फैसले। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना।  उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 30 अप्रैल को मोकामा में आयोजित परशुराम जन्मोत्सव पर परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। ऐतिहासिक निर्णय के तहत बिहार सरकार ने 18 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है।

    इस राशि से मंदिर परिसर एवं उससे जुड़े नागरिक सुविधाओं का व्यापक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने सदैव अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई एवं धर्म की रक्षा की।

    मोकामा स्थित यह मंदिर न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले भक्तों की भी आस्था का केंद्र है। यह स्थल सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है।

    सरकार ने परशुराम उत्सव मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया है। यह मेला प्रतिवर्ष अप्रैल-मई (वैशाख) माह में मोकामा में आयोजित किया जाता है।

    मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति, डिलक्स शौचालय, यात्री विश्राम स्थल, सीसीटीवी कैमरा द्वारा सुरक्षा निगरानी, मंदिर के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण, माईकिंग व्यवस्था, टेंट, एवं अन्य आयोजन सुविधाए प्रदान की जाएगी।

    साथ ही परशुराम स्थान परिसर में आधुनिक कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इस निर्माण से श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

    सम्राट ने कहा कि इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय समृद्धि का भी माध्यम बनेगा।

    बांकीपुर में 4.62 करोड़ से बनेगा आधुनिक वेंडिंग जोन

    बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित पटना कालेजिएट स्कूल के पास बारी पथ में करीब 4.62 करोड़ की लागत से वेंडिंग जोन बनेगा। इसका शिलान्यास रविवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया।

    मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और भाजपा की प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार पटना को आधुनिक और सुविधाओं से युक्त शहर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

    जी प्लस टू वेंडिंग जोन निर्माण से न केवल स्थानीय छोटे व्यापारियों और ठेला-रेहड़ी वालों को सम्मानजनक जगह उपलब्ध कराएगा, बल्कि यह पटना की शहरी अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा।

    भाजपा और एनडीए सरकार का लक्ष्य है कि विकास की योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। मंत्री ने यह भी कहा कि जनता की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार नई-नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है।

    चाहे सड़क निर्माण हो, पुल-पुलियों का विकास हो, या शहरी विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं। मौके पर पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी कुमारी, नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर भी मौजूद थे।

