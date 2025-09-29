नीतीश सरकार के बड़े फैसले: मोकामा में परशुराम मंदिर का होगा कायाकल्प, बांकीपुर में बनेगा आधुनिक वेंडिंग जोन

राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 30 अप्रैल को मोकामा में आयोजित परशुराम जन्मोत्सव पर परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। ऐतिहासिक निर्णय के तहत बिहार सरकार ने 18 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है।

इस राशि से मंदिर परिसर एवं उससे जुड़े नागरिक सुविधाओं का व्यापक विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने सदैव अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई एवं धर्म की रक्षा की।

मोकामा स्थित यह मंदिर न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले भक्तों की भी आस्था का केंद्र है। यह स्थल सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है।

सरकार ने परशुराम उत्सव मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया है। यह मेला प्रतिवर्ष अप्रैल-मई (वैशाख) माह में मोकामा में आयोजित किया जाता है।

मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति, डिलक्स शौचालय, यात्री विश्राम स्थल, सीसीटीवी कैमरा द्वारा सुरक्षा निगरानी, मंदिर के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण, माईकिंग व्यवस्था, टेंट, एवं अन्य आयोजन सुविधाए प्रदान की जाएगी।

साथ ही परशुराम स्थान परिसर में आधुनिक कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इस निर्माण से श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

सम्राट ने कहा कि इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय समृद्धि का भी माध्यम बनेगा।

बांकीपुर में 4.62 करोड़ से बनेगा आधुनिक वेंडिंग जोन

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित पटना कालेजिएट स्कूल के पास बारी पथ में करीब 4.62 करोड़ की लागत से वेंडिंग जोन बनेगा। इसका शिलान्यास रविवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया।