नीतीश सरकार के बड़े फैसले: मोकामा में परशुराम मंदिर का होगा कायाकल्प, बांकीपुर में बनेगा आधुनिक वेंडिंग जोन
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोकामा में परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने परशुराम उत्सव मेला को राजकीय मेला घोषित किया है। बांकीपुर में 4.62 करोड़ रुपये से आधुनिक वेंडिंग जोन बनेगा। यह कदम पटना को आधुनिक बनाने और स्थानीय व्यापारियों को सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
बांकीपुर में 4.62 करोड़ से बनेगा आधुनिक वेंडिंग जोन
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित पटना कालेजिएट स्कूल के पास बारी पथ में करीब 4.62 करोड़ की लागत से वेंडिंग जोन बनेगा। इसका शिलान्यास रविवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और भाजपा की प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार पटना को आधुनिक और सुविधाओं से युक्त शहर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
जी प्लस टू वेंडिंग जोन निर्माण से न केवल स्थानीय छोटे व्यापारियों और ठेला-रेहड़ी वालों को सम्मानजनक जगह उपलब्ध कराएगा, बल्कि यह पटना की शहरी अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा।
भाजपा और एनडीए सरकार का लक्ष्य है कि विकास की योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। मंत्री ने यह भी कहा कि जनता की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार नई-नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है।
चाहे सड़क निर्माण हो, पुल-पुलियों का विकास हो, या शहरी विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं। मौके पर पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी कुमारी, नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर भी मौजूद थे।
