बिहार समेत 8 उपचुनावों की तैयारी शुरू, 320 IAS और 60 IPS समेत 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्ति
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इनमें IAS IPS और IRS अधिकारी शामिल हैं। ये पर्यवेक्षक बिहार चुनाव के साथ-साथ जम्मू कश्मीर राजस्थान झारखंड तेलंगाना पंजाब मिजोरम और ओडिशा की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की निगरानी करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार ये पर्यवेक्षक निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं को जागरूक करने में मदद करेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति शुरू कर दी है। बिहार के अलावा देश में 8 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आयोग अभी से तैयारी में जुट गया है।
चुनाव आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में 470 अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस लिस्ट में 320 IAS अधिकारी, 60 IPS अधिकारी और 90 IRS, IRAS समेत ICAS अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
कहां-कहां होंगे चुनाव?
यह सभी अधिकारी बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट, राजस्थान की अंटा सीट, झारखंड की घाटसिला सीट, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारन, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीटों पर होने वाले उपचुनावों
का दारोमदार संभालेंगे।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधि अनिधियम 1951 की धारा 20बी के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसकी जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने कहा-
नियुक्ति से लेकर चुनाव खत्म हो जाने तक यह सभी पर्यवेक्षक चुनाव आयोग के नियमों के तहत काम करेंगे। चुनाव तक यह पर्यवेक्षक आयोग की आंख और कान होंगे, जो जरूरत के अनुसार तय समय पर सीधा आयोग को रिपोर्ट करेंगे।
क्या होगा पर्यवेक्षकों का काम?
बता दें कि केंद्रीय पर्यवेक्षक न सिर्फ निष्पक्ष मतदान करवाने में चुनाव आयोग की मदद करेंगे, बल्कि यह लोगों में जागरुकता बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने के लिए भी प्रेरित करेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक चुनावी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए भी अपने सुझाव पेश कर सकते हैं।
