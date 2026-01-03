ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। उत्‍तराखंड की मंत्री के पत‍ि के विवादित बयान के बाद अब बिहार में सियासी घमासान मचा है। इस क्रम में विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं।

पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव ने ऐसे लोगों को गोबर बताते हुए जीभ काटने की बात कह डाली तो इं‍ड‍ियन इन्‍क्‍लूसिव पार्टी (IIP) प्रमुख आइपी गुप्‍ता ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।

उन्‍होंने कहा है कि जो भी व्‍यक्‍त‍ि गिरिधारी लाल को पकड़कर बिहार लाएगा, उसे 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

इधर शनिवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव ने गिरिधारी लाल के बयान की भर्त्‍सना की। उन्‍होंने कहा कि इस तरह की भाषा वाले लोगों पर स्‍पीडी ट्रायल चलाकर खत्‍म कर‍िए या ऐसे लोगों की जीभ काटकर फेंक दीजिए।