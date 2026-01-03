Language
    ऐसे लोगों की जीभ काट लेनी चाहिए; गिर‍िधारी लाल पर भड़के पूर्णिया MP पप्‍पू यादव, क‍िसे बता द‍िया गोबर

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:42 PM (IST)

    उत्तराखंड के मंत्री के पति गिरिधारी लाल के विवादित बयान पर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ऐसे लोगों को 'गोबर' बता ...और पढ़ें

    पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव का तल्‍ख बयान। जागरण आर्काइव

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। उत्‍तराखंड की मंत्री के पत‍ि के विवादित बयान के बाद अब बिहार में सियासी घमासान मचा है। इस क्रम में विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। 

    पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव ने ऐसे लोगों को गोबर बताते हुए जीभ काटने की बात कह डाली तो इं‍ड‍ियन इन्‍क्‍लूसिव पार्टी (IIP) प्रमुख आइपी गुप्‍ता ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। 

    उन्‍होंने कहा है कि जो भी व्‍यक्‍त‍ि गिरिधारी लाल को पकड़कर बिहार लाएगा, उसे 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।  

    इधर शनिवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव ने गिरिधारी लाल के बयान की भर्त्‍सना की। उन्‍होंने कहा कि इस तरह की भाषा वाले लोगों पर स्‍पीडी ट्रायल चलाकर खत्‍म कर‍िए या ऐसे लोगों की जीभ काटकर फेंक दीजिए। 

    नेताओं व बाबाओं को बताया गोबर 

    उन्‍होंने कहा कि बिहार और बिहारी के मुद्दे पर राजनीत‍ि नहीं करेंगे। लेकिन बेटियों के बारे में कोई दल या नेता, सबका कैरेक्‍टर यही है। ये लोग गोबर हैं। 

    नेता कभी भी अपने फायदे और सम्‍मान के अलावा कोई काम नहीं करता। विनम्रता और सरलता से नहीं जीता। देश के मुद्दों पर बात नहीं करता। गरीबों के लिए बात नहीं करता। 

    रोपियेगा बबूल खाइयेगा खजूर। नेता और बाबा चोर-चोर मौसेरे भाई। इनके लिए न कानून रह गया और न संविधान। ऐसे लोगाें की जीभ काट लें तो ज्‍यादा अच्‍छा। 

    बहरहाल उत्‍तराखंड में दिया गया बयान बिहार की सियासत में गर्मी का विषय बन गया है। इधर राजद मह‍िला प्रकोष्‍ठ की ओर से राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। 

     