पहले 10 हजार में वोट, अब 25 हजार; तेजस्वी यादव ने मंत्री पति के बहाने बिहार सरकार पर बोला हमला
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय से राजनीतिक परिदृश्य से गायब हैं। करीब एक माह बाद चुप्पी तोड़ी है।
अपने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर उन्होंने उत्तराखंड की मंत्री के पति के बयान की निंदा की है। तेजस्वी ने उत्तराखंड की मंत्री रेखा आय के पति गिरिधारी लाल साहू का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे विवादित बयान देते सुनाई दे रहे हैं।
तेजस्वी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर भी किया तंज
इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है, 'BJP नेता कह रहे है कि 10 हजार रुपये में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20-25 हजार में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है।'
मंत्री के पति के बयान के बहाने उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर भी तंज कसा है जिसके तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है।
विपक्ष ने की बयान की निंदा
गिरिधारी लाल के बयान पर विपक्षी पार्टियों को बड़ा मुद्दा मिल गया है। बिहार राज्य महिला आयोग (Bihar State Women Commission) ने भी इसपर संज्ञान लिया है। BSWC की अध्यक्ष अप्सरा ने बयान को अत्यंद निंदनीय बताते हुए माफी मांगने को कह दिया है।
महिला आयोग ने बिना शर्त माफी मांगने के लिए मंत्री पति को नोटिस भेजने का निर्णय भी लिया है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बयान को शर्मनाक और घृणित बताया है। उन्होंने भाजपा से बिहार की बेटियों से माफी की मांग भी कर दी है।
बहरहाल उत्तराखंड के मंत्री पति के बयान पर सत्ताधारी दलों के नेताओं ने भी आपत्ति जताई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी उनके बयान की निंदा की है। हालांकि अब तेजस्वी यादव फिर से बिहार की राजनीति में सक्रियता का संदेश दे रहे हैं।
