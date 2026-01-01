बिहार में अब पर्चे पर साफ-साफ और कैपिटल अक्षरों में लिखनी होगी दवा, NMC ने डॉक्टरों के लिए जारी किया निर्देश

जागरण संवाददाता, पटना। मरीजों की सुविधा और दवा संबंधी भ्रम को खत्म करने के उद्देश्य से नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब पटना सहित पूरे बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को मरीजों के पर्चे पर दवाओं के नाम स्पष्ट, पढ़ने योग्य और कैपिटल अक्षरों में लिखने होंगे। साथ ही, डॉक्टर केवल जेनरिक दवाओं के नाम ही पर्चे पर दर्ज करेंगे।

यह निर्देश पीएमसीएच, पटना एम्स, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस सहित राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। एनएमसी ने यह आदेश पंजाब, हरियाणा सहित कुछ अन्य राज्यों के हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जारी किया है, इसकी लिखित सूचना सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों को प्राप्त हो चुकी है। मेडिकल कालेजों के बाद इसे जल्द ही जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में भी लागू किया जाएगा।

अब नहीं चलेगी आड़ी-तिरछी लिखावट एनएमसी ने डॉक्टरों को अपनी लिखावट में सुधार करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। आयोग का कहना है कि दवाओं के नाम इस तरह लिखे जाएं कि मरीज, फार्मासिस्ट या स्वास्थ्यकर्मी को पढ़ने में किसी तरह की परेशानी न हो। आड़ी-तिरछी, अस्पष्ट और समझ से बाहर लिखावट अब स्वीकार्य नहीं होगी।