डिजिटल डेस्क, पटना। गंगा के उस पार बसे राघोपुर दियारा के लोगों का दशकों पुराना इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार पूरा राघोपुर दियारा क्षेत्र सड़क मार्ग से सीधे राजधानी पटना से जुड़ जाएगा।

कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बने छह लेन केबल पुल (नीतीश सेतु) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को जनता को समर्पित करेंगे। इस पुल पर आवागमन शुरू होने से राघोपुर दियारा, कच्ची दरगाह और वैशाली के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा। इससे न केवल पटना आना-जाना आसान होगा, बल्कि समस्तीपुर और दरभंगा जाने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। पुल शुरू होने से गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव घटने की भी उम्मीद है। 5,571 करोड़ रुपये से तैयार हुआ छह लेन का पुल पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पटना के राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-103 स्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर 19.76 किलोमीटर लंबी छह लेन की ग्रीनफील्ड पुल परियोजना पूरी हो चुकी है।

इसमें गंगा नदी पर 9.76 किलोमीटर लंबा पुल और 10 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। परियोजना पर कुल 5,571 करोड़ 69 लाख रुपये खर्च हुए हैं। यह पुल पटना के सबलपुर को एनएच-103 (बिदुपुर) और पटना-बख्तियारपुर बाईपास (एनएच-30) से जोड़ता है। पुल चालू होने से राघोपुर और आसपास के इलाकों के लोगों को राजधानी तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग मिलेगा। इससे कृषि, उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वहीं, आपात स्थिति में मरीजों को इलाज के लिए पटना पहुंचने में भी आसानी होगी। गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव होगा कम अभी उत्तर बिहार से पटना आने-जाने वाले वाहनों का काफी दबाव गांधी सेतु और जेपी सेतु पर रहता है। नीतीश सेतु चालू होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बंटेगा। खासकर वैशाली और राघोपुर क्षेत्र से पटना आने वाले लोगों को सीधा रास्ता उपलब्ध होगा।