गंगा पर बिहार का सबसे लंबा पुल बना नीतीश सेतु, गांधी सेतु को छोड़ा पीछे; देखें सभी पुलों की लंबाई

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। कच्ची दरगाह से राघोपुर के बीच बना पुल जिसे अब नीतीश सेतु का नाम दिया गया है, गंगा पर बने पुलों में सर्वाधिक लंबा है।

नीतीश सेतु की कुल लंबाई एप्रोच रोड सहित 19.76 किमी है जिसमें पुल का हिस्सा 9.76 किमी है। यह छह लेन का पुल है।

लंबाई के मामले में पटना से हाजीपुर के बीच बने गांधी सेतु का स्थान दूसरा है। इस पुल की लंबाई 5.75 किमी है। संपर्कता के लिहाज से देखें तो पटना को जोड़ने वाले पुलों की संख्या सबसे अधिक है।

गंगा पर बने पुलों की लंबाई को इस तरह जानें

भागलपुर में गंगा पर बने विक्रमशिला सेतु की लंबाई 4.70 किमी है। लंबाई के लिहाज से यह पुल तीसरे वंबर पर है। पटना में दीघा से सोनपुर के बीच बने जेपी सेतु की लंबाई 4.56 किमी है।

यह सड़क सह रेल पुल है। आरा से छपरा के बीच बने वीर कुंवर सिंह सेतु की लंबाई 4.35 किमी है। मुंगेर से बेगूसराय को जोड़ने वाले गंगा पर बने श्रीकृष्ण सेतु की लंबाई 3.75 किमी है। मोकामा में बरौनी से हाथीदह के बीच गंगा पर बने सबसे पुराने पुल राजेंद्र सेतु की लंबाई 2.03 किमी है। वही बक्सर में बने गंगा पुल की लंबाई 1.2 से 1.5 किमी के बीच है। राजेंद्र सेतु के समानांतर बने छह लेन वाले औंटा-सिमरिया पुल की लंबाई एप्रोच रोड सहित 8.15 किमी है। इसमें पुल का हिस्सा 1.86 किमी है। गंगा पर इन जगहों में भी पुल अस्तित्व में आएंगे गंगा पर कई अन्य जगहों पर पुलाें का निर्माण कराया जाएगा। इनमे कई बहुत जल्द ही अस्तित्व में आएंगे। इनमें पटना के शेरपुर से सारण के दिघवारा के बीच छह लेन पुल, जेपी सेतु के समानांतर पटना के दीघा से सारण के सोनपुर के बीच छह लेन पुल शामिल हैं।