नीतीश सेतु के नामकरण की CM सम्राट चौधरी ने बताई वजह, 2012 में रखी गई थी 4988 करोड़ के पुल की नींव

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के सबसे लंबे पुल कच्ची दरगाह-बिदुपुर का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने ही वर्ष 2012 में इस परियोजना की नींव रखी थी।

2015 में चुनाव से पहले इसका शिलान्यास भी किया था। बिहार के विकास में उनके योगदान और मार्गदर्शन के सम्मान में सभी की सहमति से पुल का नाम नीतीश सेतु रखा गया है।

हालांकि, सरकार के इस फैसले पर राजद ने सवाल उठाए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' अथवा उनके पिता के नाम पर रखने की मांग की है।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नाम तो रख दिया, लेकिन भाजपा ने उनका काम भी तमाम कर दिया। वैसे सरकार उनकी है, जो चाहे करे।

सम्राट चौधरी ने गिनाया नीतीश कुमार का योगदान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल की नींव वर्ष 2012 में नीतीश कुमार ने रखी थी।

इसके बाद परियोजना की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2015 में चुनाव से पहले उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने इस परियोजना की नींव रखी और शिलान्यास किया, उनके सम्मान में पुल का नाम रखा गया है।

बिहार को नीतीश कुमार का जो सहयोग और मार्गदर्शन मिला है, उसे देखते हुए सबकी सहमति से यह निर्णय लिया गया।

रोहिणी ने उठाया सामाजिक न्याय का मुद्दा

पुल के नामकरण पर रोहिणी आचार्य ने अलग राय रखी है। उन्होंने इसका नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' रखने या अपने पिता लालू प्रसाद के नाम पर करने की मांग की।

तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुल का नाम तो नीतीश कुमार के नाम पर रख दिया गया, लेकिन भाजपा ने उनका काम ही तमाम कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उनकी है और वह जो चाहे कर सकती है।

पहली बार जीवित राजनेता के नाम पर पुल कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल को गंगा पर बने बिहार के सबसे लंबे पुल के रूप में देखा जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है। इसमें गंगा पर बने मुख्य पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर और एप्रोच रोड की लंबाई करीब 10 किलोमीटर है। बिहार में पहली बार किसी जीवित राजनेता के नाम पर पुल का नामकरण किए जाने की बात भी इस फैसले को चर्चा में ले आई है।