नीतीश की नई टीम में 26 'खिलाड़ी': कैबिनेट में शामिल हुए 13 नए चेहरे, 4 राजपूतों को जगह

राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद (Nitish Kumar Bihar CM) की शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ एनडीए के पांच घटक दलों के कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। नीतीश कुमार के बाद भाजपा के सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तीन महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली। जदयू से लेशी सिंह को फिर एक बार मंत्री पद मिला। जमुई से पुन: जीतकर आई श्रेयसी सिंह को मंत्री पद मिला है। तीसरी महिला रमा निषाद हैं। जो भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बनी हैं। वह मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं।

नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए 13 नए चेहरे (Bihar New Ministers 2025) गांधी मैदान में नीतीश कुमार के साथ जिन 26 मंत्रियों (Bihar Minister 2025) ने शपथ ली उनमें 13 पहली बार मंत्री बनेंगे। इनमें कई चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर आए और मंत्री बन गए। रालोमो से मंत्री बने दीपक प्रकाश तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। पहली बार जीतकर आने वाले जो मंत्री बने उनमें भाजपा की रमा निषाद, लोजपा (रा) के संजय कुमार व संजय कुमार सिंह का नाम शामिल है।

पहली बार विधायक बने रामकृपाल यादव (Ramkripal Yadav) तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में रहे हैं पर वह पहली बार मंत्री के रूप में नीतीश कुमार के साथ काम करेंगे। मंत्री पद का जिन्हें पहली बार मौका मिला है उनमें श्रेयसी सिंह (Shreyasi Singh), डॉ. प्रमोद कुमार, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद व लखेंद्र कुमार रौशन का नाम शामिल है। जाति आधारित संतुलन कुछ इस तरह से साधा गया।