Bihar Government: नीतीश कुमार का सुशासन पर जोर, अफसरों को दिया योजनाओं में पारदर्शिता लाने का निर्देश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता के साथ सुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। अरविंद कुमार चौधरी ने विभागों के कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए निगरानी विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ सुशासन को केंद्र में रख सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो।
कैबिनेट व निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री की बैठक में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग के क्रियाकलापों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाए। सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर कार्यों को तेजी से पूरा करें।
उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में निगरानी विभाग कारगर, संवदेनशील एवं अपनी गतिशील भूमिका निभा रहा है। हमलोगों का उद्देश्य न्याय के साथ विकास करते हुये जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।
उन्होंने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करें, ताकि आम जन को उसका सीधा और त्वरित लाभ मिल सके।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव निलेश रामचन्द्र देवरे एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा उपस्थित थे।
