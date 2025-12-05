Language
    Bihar Government: 1 करोड़ नौकरियों के लिए बन गया प्लान, नीतीश कुमार ने की 3 नए विभागों की घोषणा

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तीन नए विभाग बनाने का निर्देश दिया है। ये व ...और पढ़ें

    बिहार क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। PTI

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में तीन नए विभागों के सृजन का निर्देश दिया है। इनका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा।मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को स्वयं अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी है।

    उन्होंने लिखा है- हमलोगों ने अगले पां वर्षों (2025-30) में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए।

    इसके लिए राज्य में अलग से तीन नए विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है। इन तीन नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में मदद मिलेगी। युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले पां वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है।

    उन्होंने लिखा कि राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा का विकास हो और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक शिक्षा मिल सके।

    राज्य में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है एवं भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई बड़े-छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य में अलग से नागर विमानन विभाग के सृजन से इसमें तेजी आएगी।औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इससे राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात में मदद मिलेगी।

    मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा है- हमलोगों ने अलग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय एवं बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम सृजित करने का भी निर्णय लिया है। इससे युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के में आसानी होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन कर युवाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित कौशल विकास के लिए प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। ताकि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी- रोजगार का अवसर मिल सके।

    उन्होंने लिखा है कि राज्य में विपणन प्रोत्साहन निगम के सृजन से कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इनसे बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

