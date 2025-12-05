Bihar Assembly: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त, अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने जताया आभार

राज्य ब्यूरो, पटना। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र (Bihar Assembly Session) का शुक्रवार को समापन हो गया। सभाध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सत्र समापन की घोषणा की। उन्होंने सत्र के संचालन में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र के कार्यों की जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि एक दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने 236 सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई। पांच सदस्यों ने दो दिसंबर को शपथ ग्रहण किया। उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। तीन दिसंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।

सभाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन नेता और तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता घोषित किया। उन्होंने बताया कि सत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों में विधायकों को सदस्य बनाने के लिए विधान सभा को अध्यक्ष, को प्राधिकृत किया गया। चार दिसंबर को नरेन्द्र नारायण यादव विधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए।

इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर विधायक राणा रणधीर की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बहस में कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की।उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वाद विवाद पर उत्तर दिया गया।