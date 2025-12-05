'IAS संतोष वर्मा पर दर्ज हो FIR', 'ब्राह्मण बेटियों' वाले विवादित बयान पर विधानसभा में गरजे MLA राजू तिवारी

राज्य ब्यूरो, पटना। मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संतोष वर्मा की टिप्पणी का मामला गुरुवार को बिहार विधानसभा में भी गूंजा।

लोजपा (रामविलास) के विधायक राजू तिवारी ने विधानसभा में यह मामला उठाया और इस टिप्पणी का दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से मांग की कि आईएएस अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज हो साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई भी हो।

राजू तिवारी ने कहा कि वे ब्राह्मण जाति से आते हैं। उन्हें सदन को यह बताना है एक आईएएस अधिकारी है संतोष वर्मा, जिन्होंने पद का मर्यादा को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।