Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'IAS संतोष वर्मा पर दर्ज हो FIR', 'ब्राह्मण बेटियों' वाले विवादित बयान पर विधानसभा में गरजे MLA राजू तिवारी

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:16 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला बिहार विधानसभा में उठा। लोजपा विधायक राजू तिवारी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सदन में बोलते विधायक राजू तिवारी। (सौं. विधानसभा)

    राज्य ब्यूरो, पटना। मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संतोष वर्मा की टिप्पणी का मामला गुरुवार को बिहार विधानसभा में भी गूंजा।

    लोजपा (रामविलास) के विधायक राजू तिवारी ने विधानसभा में यह मामला उठाया और इस टिप्पणी का दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से मांग की कि आईएएस अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज हो साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई भी हो।

    राजू तिवारी ने कहा कि वे ब्राह्मण जाति से आते हैं। उन्हें सदन को यह बताना है एक आईएएस अधिकारी है संतोष वर्मा, जिन्होंने पद का मर्यादा को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने आसान, मुख्यमंत्री और सदन के सदस्यों से मांग की कि ऐसी टिप्पणी करने वाले अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या समाज की गरिमा को ठेस न पहुंचा सके।

    दिया था विवाविद बयान

    मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी और अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने बीते दिनों ब्राम्हण बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की।

    आरोप है कि आम सभा में आईएएस ने कहा था जब तक ब्राह्मण की बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं होती, तब तक देश में आरक्षण खत्म नहीं होगा।

    यह भी पढ़ें- IAS संतोष वर्मा की टिप्पणी पर फूटा गुस्सा, राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ ने प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कलक्टर को सौंपा ज्ञापन