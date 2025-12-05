'IAS संतोष वर्मा पर दर्ज हो FIR', 'ब्राह्मण बेटियों' वाले विवादित बयान पर विधानसभा में गरजे MLA राजू तिवारी
मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला बिहार विधानसभा में उठा। लोजपा विधायक राजू तिवारी ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संतोष वर्मा की टिप्पणी का मामला गुरुवार को बिहार विधानसभा में भी गूंजा।
लोजपा (रामविलास) के विधायक राजू तिवारी ने विधानसभा में यह मामला उठाया और इस टिप्पणी का दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से मांग की कि आईएएस अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज हो साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई भी हो।
राजू तिवारी ने कहा कि वे ब्राह्मण जाति से आते हैं। उन्हें सदन को यह बताना है एक आईएएस अधिकारी है संतोष वर्मा, जिन्होंने पद का मर्यादा को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने आसान, मुख्यमंत्री और सदन के सदस्यों से मांग की कि ऐसी टिप्पणी करने वाले अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या समाज की गरिमा को ठेस न पहुंचा सके।
दिया था विवाविद बयान
मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी और अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने बीते दिनों ब्राम्हण बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की।
आरोप है कि आम सभा में आईएएस ने कहा था जब तक ब्राह्मण की बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं होती, तब तक देश में आरक्षण खत्म नहीं होगा।
