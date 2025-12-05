Bihar Politics: राजनीति में जल्द होगी सीएम नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री! JDU के बड़े नेता का बयान, क्या बोले निशांत कुमार
बिहार की राजनीति में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। जदयू नेता के संकेत ने इस बात को और बढ़ावा दिया ह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar News: सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के करीबी और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने इसका संकेत दिया है।
शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर निशांत कुमार के साथ मौजूद संजय झा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आएं और काम करें।
फैसला तो इन्हीं को करना है
हम सब भी यही चाहते हैं। इसके बाद बगल में खड़े निशांत की ओर देखकर कहा, लेकिन फैसला तो इन्हें ही लेना है कि कब वे पार्टी में अपना योगदान देते हैं। इस अवसर पर जब निशांत से मीडिया ने पूछा, उनकी राजनीति में आने की इच्छा है, इसपर वे मुस्कुरा कर रह गए। कोई जवाब नहीं दिया।
वादा पूरा करेंगे पिता
हालांकि इससे पहले निशांत ने एनडीए और जदयू को मिली प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की। कहा कि यह सब जनता के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। बिहार की जनता ने एक बार फिर उनके पिता और एनडीए पर भरोसा जताया है।
निशांत ने कहा कि पिताजी ने पहले जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया। इस बार भी एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा उन्होंने किया है, उसे जरूर पूरा करेंगे। इसका पूरा भरोसा है।
गठबंधन व पार्टी नेता पहले भी कर चुके हैं मांग
निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा लंबे समय से हो रही है। गठबंधन और पार्टी के नेता भी कई बार इसकी मांग कर चुके हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इसकी जोरदार वकालत कर चुके हैं।
उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जदयू को बचाना है तो निशांत को राजनीति में लाना ही होगा। विधानसभा चुनाव के समय ऐसी चर्चा थी कि जदयू उन्हें नांलदा जिले के किसी सीट का उम्मीदवार बना सकता है।
हालांकि, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सत्ता में एनडीए की प्रचंड वापसी हुई। जदयू नेता की टिप्पणी के बाद एक बार फिर इस हवा को बल मिल गया है। जदयू के बड़े नेता का बयान चर्चा में आ गया है।
