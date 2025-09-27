बिहार में NCC कैडेट के लिए खुशखबरी! अब थर्ड एसी में कर सकेंगे फ्री यात्रा, जान लें शर्त
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एनसीसी कैडेटों को शिविरों में आने-जाने के लिए थर्ड एसी में यात्रा की स्वीकृति दी गई है। वहीं पटना मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही जनता के लिए शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के डाटा को प्रिंटिंग के लिए भेजा है जिसकी अंतिम सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित होगी।
पटना मेट्रो का काउंटडाउन शुरू
पटना मेट्रो परियोजना अपने अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) सह नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में तीन प्राथमिकता वाले न्यू आइएसबीटी, जीरो माइल व भूतनाथ रोड स्टेशनों के निर्माण की प्रगति और आगामी मेट्रो उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा हुई।
बैठक में अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के तेज गति से चल रहे कार्यों और इसे जल्द से जल्द जनता को समर्पित करने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। यह परियोजना बिहार के लिए आधुनिक परिवहन का गौरव बनने जा रही है।
बैठक में नगर विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव विजय प्रकाश मीणा, मनन राम, राजीव कुमार श्रीवास्तव, पीएमआरसीएल की अतिरिक्त प्रबंध निदेशक सह नगर विकास विभाग की संयुक्त सचिव अभिलाषा शर्मा, संयुक्त सचिव मनोज कुमार सहित पीएमआरसीएल और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
