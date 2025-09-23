Language
    Bihar News: बिहार में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप, लक्षण डेंगू जैसे लेकिन जांच में पुष्टि नहीं

    By Nalini Ranjan Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:18 AM (IST)

    पटना जिले में रहस्यमय बुखार फैल रहा है जिसके लक्षण डेंगू जैसे हैं पर जांच में पुष्टि नहीं हो रही। राजधानी के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार यह डेंगू जैसा रोग है जो एक नया वायरल संक्रमण हो सकता है। मरीजों में बुखार शरीर दर्द और प्लेटलेट्स में कमी जैसे लक्षण हैं।

    बिहार में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले में इन दिनों रहस्यमय बुखार ने स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यह बीमारी डेंगू जैसे लक्षण वाली है, मगर जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है।

    राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें डेंगू के सभी लक्षण जैसे तेज बुखार, शरीर में दर्द, प्लेटलेट्स में गिरावट आदि हैं, लेकिन डेंगू जांच रिपोर्ट निगेटिव है।

    पटना मेडिकल कालेज अस्पताल (पीएमसीएच), न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, एम्स पटना, आइजीआइएमएस सहित अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में ये मामले आ रहे हैं।

    डाक्टर इस स्थिति को ‘डेंगू लाइक इलनेस’ नाम दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई नया वायरल संक्रमण हो सकता है, जिसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

    कंकड़बाग निवासी सावित्री देवी और दानापुर की रिंकी कुमारी जैसे कई मरीजों का मामला सामने आया है, जिन्हें डेंगू जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल लाया गया।

    हालांकि, उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव रही, लेकिन डाक्टर ने लक्षणों के आधार पर डेंगू की तरह ही उपचार किया। दोनों मरीजों की स्थिति में सुधार देखा गया। पीएमसीएच में भी इस तरह के कई मामले आए हैं।

    मेडिसिन विभाग के डॉ. संजय कुमार ने बताया कि इसमें लक्षण आधारित उपचार दिया जाता है, साथ ही मरीजों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

    केवल बुखार नहीं, अन्य लक्षण भी

    न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि मरीजों में जुकाम, खांसी, सीने में दर्द, पेट फूलना, जोड़ों में दर्द और उल्टी जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं।

    वहीं, वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अमित मिश्रा ने बताया कि यह संभव है कि नया वायरल स्ट्रेन हो जो डेंगू की जांचों में नहीं पकड़ा जा रहा, पर लक्षण लगभग समान हैं।

    विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की कि बुखार या अन्य लक्षणों की स्थिति में स्वयं से दवा नहीं लें। बिना परीक्षण के उपचार करने से स्थिति गंभीर हो सकती है। बेहतर है कि तुरंत किसी फिजिशियन से संपर्क करें और उचित जांच के बाद ही दवा लें।

