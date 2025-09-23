Gayaji News: रेल ओवर ब्रिज के पास शादीशुदा जोड़े की लाश मिलने से हड़कंप, हत्या या आत्महत्या?

गया के गुरारु में अहियापुर स्टेट हाई वे 69 पर रेल समपार फाटक के पास एक महिला और पुरुष का शव मिला। मृतकों की पहचान चंदन चौधरी और पूजा गोस्वामी के रूप में हुई है। दोनों शादीशुदा थे और प्रेम प्रसंग के चलते कुछ महीने पहले गांव से गायब हो गए थे।

संवाद सूत्र,गुरारु (गया)। गुरारु प्रखंड के अंतर्गत कोंच थाना क्षेत्र में स्थित गुरारु - अहियापुर स्टेट हाई वे 69 पर स्थापित रेल समपार फाटक पर बन रहे रेल ओवर ब्रिज के नीचे मंगलवार की सुबह एक महिला व पास की झाड़ी में एक पुरुष का शव स्थानीय लोगों ने देखा।

लोगों ने उक्त स्थान पर शव होने की सूचना कोंच थाना की पुलिस को दी। इधर महिला के शव के समीप एक आधार कार्ड व एक मोबाइल फोन भी रखा मिला। आधार कार्ड पर लिखे पते के आधार पर ग्रामीणों ने डीहा गांव में संपर्क किया।

इसके बाद मौके पर पहुंचे उक्त गांव के ग्रामीणों ने शव की पहचान गांव के चंदन चौधरी व पूजा गोस्वामी के रुप में की। पुलिस ने शवों को बरामद कर कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है। कोंच के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि दोनों शादीशुदा रहने पर भी प्रेम प्रसंग में तीन चार माह पूर्व गांव से गायब हो गए थे। कुछ दिनों पूर्व दोनों वापस लौटे थे। उन्होंने बताया कि शव के पास जहरीला पदार्थ बरामद हुआ है। शवों की स्थिति से प्रथम दृष्टी में विषपान कर आत्महत्या कर लेने का मामला प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पूजा अपने प्रेमी चंदन के घर में ही रह रही थी।

दोनों डीहा गांव स्थित अपने घर से लगभग 14 किलोमीटर दूर रेल ओवर ब्रिज के पास कैसे पहुंचे? यह स्पस्ट नहीं है। पूजा की दो पुत्र व दो पुत्री हैं, जबकि चंदन का एक पुत्र है। दोनों के प्रेम प्रसंग में गायब होने के बाद किसी के स्वजन ने गुरारु थाना में प्राथमिकी.नहीं कराई थी।