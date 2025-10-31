Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mokama Murder: दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 नामजद, जन सुराज प्रत्याशी पर भी दर्ज हुई FIR

    By Ashish ShuklaEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के पोते के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस जांच कर रही है। अनंत सिंह के समर्थक ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 नामजद, जन सुराज प्रत्याशी पर भी दर्ज हुई FIR

    जागरण संवाददाता, मोकामा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारने के बाद चारपहिया वाहन से कुचलकर हत्या किए जाने के मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार देर रात मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह, उनके दो पोते रणवीर और कर्मवीर समेत पांच लोगों पर हत्या की नामजद प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है।

    WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.18.33 PM

    दुलारचंद यादव।

    घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। तारतर गांव से दुलारचंद का शव पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उठाया गया। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम की तैयारी है।

    इसके लिए मेडिकल टीम गठित किए जाने की सूचना है। इस बीच अनंत सिंह के समर्थक ने प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन में दुलारचंद यादव व जनसुराज प्रत्याशी समेत अन्य को आरोपित किया है।

    यह भी पढ़ें- Mokama Murder: पुलिस छावनी में बदला मोकामा, अनंत के समर्थक ने जन सुराज प्रत्याशी पर दर्ज कराई FIR

    यह भी पढ़ें- Mokama Murder: जन सुराज के समर्थक हिस्ट्रीशीटर को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, अनंत के समर्थकों पर आरोप

    यह भी पढ़ें- 'आचार संहिता लागू है, तो बंदूक लेकर कैसे घूम रहे लोग...', मोकामा हत्यकांड को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा