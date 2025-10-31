Mokama Murder: दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 नामजद, जन सुराज प्रत्याशी पर भी दर्ज हुई FIR

जागरण संवाददाता, मोकामा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारने के बाद चारपहिया वाहन से कुचलकर हत्या किए जाने के मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया है।

गुरुवार देर रात मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह, उनके दो पोते रणवीर और कर्मवीर समेत पांच लोगों पर हत्या की नामजद प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है।

दुलारचंद यादव।

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। तारतर गांव से दुलारचंद का शव पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उठाया गया। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम की तैयारी है।

इसके लिए मेडिकल टीम गठित किए जाने की सूचना है। इस बीच अनंत सिंह के समर्थक ने प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन में दुलारचंद यादव व जनसुराज प्रत्याशी समेत अन्य को आरोपित किया है।

