Mokama Murder: दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 नामजद, जन सुराज प्रत्याशी पर भी दर्ज हुई FIR
मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के पोते के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस जांच कर रही है। अनंत सिंह के समर्थक ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई है।
जागरण संवाददाता, मोकामा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारने के बाद चारपहिया वाहन से कुचलकर हत्या किए जाने के मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया है।
गुरुवार देर रात मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह, उनके दो पोते रणवीर और कर्मवीर समेत पांच लोगों पर हत्या की नामजद प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है।
दुलारचंद यादव।
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। तारतर गांव से दुलारचंद का शव पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उठाया गया। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम की तैयारी है।
इसके लिए मेडिकल टीम गठित किए जाने की सूचना है। इस बीच अनंत सिंह के समर्थक ने प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन में दुलारचंद यादव व जनसुराज प्रत्याशी समेत अन्य को आरोपित किया है।
यह भी पढ़ें- Mokama Murder: पुलिस छावनी में बदला मोकामा, अनंत के समर्थक ने जन सुराज प्रत्याशी पर दर्ज कराई FIR
यह भी पढ़ें- Mokama Murder: जन सुराज के समर्थक हिस्ट्रीशीटर को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, अनंत के समर्थकों पर आरोप
यह भी पढ़ें- 'आचार संहिता लागू है, तो बंदूक लेकर कैसे घूम रहे लोग...', मोकामा हत्यकांड को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।