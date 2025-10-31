'आचार संहिता लागू है, तो बंदूक लेकर कैसे घूम रहे लोग...', मोकामा हत्यकांड को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा के दुलारचंद यादव की हत्या के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में कैसे कोई आदमी या उम्मीदवार बंदूक और गोली लेकर घूमता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 30 साल पहले के किसी अपराध की खबर रहती है। उन्हें 30 मिनट पहले की अपराध की घटना की खबर क्यों नहीं रहती है। गुरुवार को सिवान में एक एएसआई की हत्या की गई। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या की गई।