    Mokama Murder: जन सुराज के समर्थक हिस्ट्रीशीटर को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, अनंत के समर्थकों पर आरोप

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:33 PM (IST)

    मोकामा में जन सुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर और वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद हिस्ट्रीशीटर था और 2010 में चुनाव भी लड़ा था। ग्रामीणों ने जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर आरोप लगाया है, जबकि अनंत सिंह ने राजद समर्थकों पर साजिश का आरोप लगाया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस जांच कर रही है।

    जन सुराज के समर्थक हिस्ट्रीशीटर को पहले पैर में गोली मारी, फिर वाहन से कुचलकर मार डाला

    संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में रुवार की शाम लगभग 4.30 बजे क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र के बसावनचक गांव के समीप बदमाशों ने पहले जन सुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी, फिर चारपहिया वाहन से कुचलकर मार डाला।

    दुलारचंद हिस्ट्रीशीटर था। 2010 में वह स्वयं बाढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस समय दिए हलफनामे में 11 आपराधिक मुकदमे की जानकारी दी थी। फायरिंग में एक युवक के भी घायल होने की बात कही जा रही है।

    सरेआम हत्या की इस घटना के बाद टाल क्षेत्र में भारी तनाव उत्पन्न हो गया है। समर्थक शव को पैतृक गांव तारतर ले गए हैं। मौके पर पटना और बाढ़ से भारी संख्या में पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल कैंप कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने रात तक पुलिस को शव उठाने नहीं दिया है।

    बाढ़ एएसपी टू अभिषेक कुमार ने बताया कि अभी तक लिखित आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर प्राथमिकी की जाएगी। उन्होंने पुष्टि की कि दुलारचंद के पैर में गोली मारी गई है, इसके बाद गाड़ी से कुचला गया है।

    ग्रामीण मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह व उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह ने राजद की प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के पति सूरजभान समर्थकों पर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बसावनचक गांव के समीप उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसमें उनके कई लोग चोटिल हैं और दस गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं।

    बताया गया कि गुरुवार की शाम मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी पंडारक के टाल क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान खत्म कर बसावनचक से होकर तारतर गांव आ रहे थे। इस बीच जदयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह भी कररा, सम्यागढ़ और तारतर गांवों में संपर्क अभियान समाप्त कर बसावनचक गांव से होते हुए बाढ़ लौट रहे थे।

    बसावनचक गांव के बाहर जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और अनंत कुमार सिंह का काफिला आमने-सामने आ गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों के समर्थक पहले गाड़ी से उतरे और उनके बीच कहासुनी होने लगी। जनसुराज प्रत्याशी के समर्थकों ने अनंत सिंह के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे अनंत समर्थकों का गुस्सा भड़क गया और ताबड़तोड़ 10-12 राउंड फायरिंग कर दी।

    फायरिंग होते ही जन सुराज प्रत्याशी और उनके समर्थकों में भगदड़ मच गई। सभी ने गांव में छिपकर जान बचाई। आरोप है कि इसी अफरातफरी में अनंत समर्थकों ने दुलारचंद यादव (70 वर्ष) के पैर में गोली मार दी, वह जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़े तो उनपर महिंद्रा की थार गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    फायरिंग में एक अन्य युवक के भी गोली लगने की खबर है। उसका नाम पता नहीं चला है। अनंत सिंह के समर्थकों पर जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी की पिटाई का भी आरोप है। घटना के बाद तारतर गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण बसावनचक पहुंचे और दुलारचंद का शव उठाकर गांव ले आए।

    गांव में भारी जमावड़ा लगा हुआ है। बाढ़ से राजद उम्मीदवार कर्मवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया, मोकामा से राजद और सूरजभान सिंह समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। ग्रामीणों और स्वजन ने रात तक पुलिस को शव उठाने नहीं दिया है। दुलारचंद यादव की बोलेरो गाड़ी पर भी गोलियों के कई निशान पाए गए हैं।

