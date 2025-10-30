Bihar News: मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग, जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या
बिहार के मोकामा में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। समर्थकों के साथ प्रचार करते समय घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग की और बाद में गाड़ी से कुचल दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस जांच कर रही है। मृतक के परिजनों ने जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र (Mokama Assembly Seat) के बसावन चक गांव में गुरुवार की शाम जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बताया गया कि जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव अपने समर्थकों के साथ गांव में प्रचार कर रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी।
गोली लगने के बाद हमलावरों ने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी गाड़ी पर भी गोलियों के कई निशान मिले हैं।
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। भारी भीड़ जुटने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पटना एएसपी, डीएसपी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है।
घटनास्थल के पास लगी भीड़।
पुलिस ने परिस्थितियों को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। मृतक के स्वजनों ने इस हत्या के लिए जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया है।
हालांकि, पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में गाड़ी से कुचलने से मौत हुई है। पैर में गोली लगने के निशान भी मिले हैं। एसएसएल की टीम को भी बुलाया गया है।
आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि मौके पर एएसपी को भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह जदयू (Anant Singh JDU Candidate Mokama) की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
मोकामा में मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की वारदात की जांच।
गयाजी में भी हुई ऐसी घटना
इससे पहले, बुधवार को गयाजी में भी एक ऐसी ही घटना देखने को मिली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता अनिल कुमार, जो टेकारी विधानसभा क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके समर्थकों पर बुधवार को बिहार के गयाजी जिले में कथित तौर पर उनके विरोधियों ने हमला किया।
मौजूदा विधायक ने पत्रकारों को बताया कि यह घटना उस समय हुई जब वह अपने समर्थकों के साथ दिघौरा गांव में चुनाव प्रचार के लिए गए थे।
उन्होंने कहा, "अचानक, बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के समर्थक आ गए और हम पर पत्थर फेंकने लगे और हमारे वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मुझे और मेरे समर्थकों को चोटें आईं। हमारे समर्थकों ने हमें नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया।
वहीं, गयाजी के एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
मोकामा की वारदात से जुड़े वीडियो नीचे देखें-:
मोकामा में हुई फायरिंग की वजह से गाड़ी में पीछे का कांच भी टूट गया।
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोग।
घटना के बाद शव के पास रोते-बिलखते परिजन।
