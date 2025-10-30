Bihar News: मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग, जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या

जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र (Mokama Assembly Seat) के बसावन चक गांव में गुरुवार की शाम जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

बताया गया कि जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव अपने समर्थकों के साथ गांव में प्रचार कर रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी।

गोली लगने के बाद हमलावरों ने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी गाड़ी पर भी गोलियों के कई निशान मिले हैं।

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। भारी भीड़ जुटने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पटना एएसपी, डीएसपी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है।

घटनास्थल के पास लगी भीड़।

पुलिस ने परिस्थितियों को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। मृतक के स्वजनों ने इस हत्या के लिए जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया है।

हालांकि, पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में गाड़ी से कुचलने से मौत हुई है। पैर में गोली लगने के निशान भी मिले हैं। एसएसएल की टीम को भी बुलाया गया है।

आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि मौके पर एएसपी को भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह जदयू (Anant Singh JDU Candidate Mokama) की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।